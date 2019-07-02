02.07.2019 10:00 439

Правительство пересмотрело ключевые показатели эффективности руководства госкомпаний. Одним из новых KPI станет выполнение майского указа Владимира Путина. Если критерий не будет выполнен, кабмин предлагает лишать топ-менеджеров премий.

Новые ключевые показатели эффективности (KPI) руководства перечислены в распоряжении, которое в конце июня подписал глава правительства Дмитрий Медведев, пишут «Ведомости». На основе рекомендаций кабмина советы директоров и госбанков должны разработать свои KPI для топ-менеджеров на ближайшие три года, а затем и на более долгий срок.

Показатели эффективности для руководства госкомпаний впервые появились в 2014 году, с тех пор их внедрили 80% госкомпаний, рассказал «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Большинство KPI в новой редакции правительственных рекомендаций не изменились – в основном, они касаются финансовых показателей компаний и их долговой нагрузки. Среди новых – выполнение майского указа Владимира Путина, а также отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям, перечисляет издание. Рост инвестиций – одно из положений указа президента.

От достижения KPI должны зависеть премии руководства компаний, узнала газета. Если раньше основным показателем было соотношение долга и EBITDA, теперь список критериев расширился: помимо выполнения майского указа, будет учитываться, например, наличие или отсутствие долгов по зарплате. Основания для лишения премий – рекомендации, к каждой компании будет гибкий подход, отметил в разговоре с «Ведомостями» представитель Минэкономразвития.

Среди других критериев эффективности, которые предложило правительство, — доля конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов. Кроме того, для каждой компании появятся отдельные отраслевые показатели, пояснил изданию представитель Минэкономразвития.

За реализацию указа Путина уже отвечают вице-премьеры и губернаторы. Для глав регионов правительство также разработало KPI, ответственность за их невыполнение еще не определена – обсуждаются меры вплоть до увольнения руководства региона, пишут «Ведомости».

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

