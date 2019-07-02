02.07.2019 10:10 413

Арбитражный суд Кемеровской области рассмотрит 22 июля заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом АО «Кемеровский социально-инновационный банк» (Кемсоцинбанк), говорится в материалах суда.

Регулятор 31 мая отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

По оценке ЦБ, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков привело к полной утрате капитала.

На балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам, отметил регулятор. «Кредитной организацией активно заключались «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Указанные сделки, наряду с низким качеством значительной части ссудной задолженности, выявлены в ходе проводившейся Банком России инспекционной проверки Кемсоцинбанка», — говорится в сообщении.

Банк был учрежден в 1991 году. С октября 2004 года он является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.