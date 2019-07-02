02.07.2019 10:20 480

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Восточный, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Свое решение агентство объяснило собственными деловыми соображениями. На момент отзыва долгосрочный и краткосрочный рейтинги по депозитам банка были на уровне Caa1/Not Prime, долгосрочный и краткосрочный рейтинги риска контрагента — на уровне B3/Not Prime, долгосрочная и краткосрочная оценка рисков контрагента — B3 (cr)/Not Prime (cr), базовая оценка кредитоспособности (BCA) — на уровне caa1, а скорректированная BCA — на уровне caa1.

В середине июня Центробанк дополнительно предписал «Восточному» доначислить резервы в размере 5 млрд руб. на покрытие плохих кредитов. Требования в основном были связаны с корпоративным портфелем Юниаструм Банка, который был присоединен к «Восточному» в 2017 году. Начиная с сентября 2018 года банк «Восточный» доначислил около 24 млрд руб. резервов.

И.о. председателя правления банка «Восточный» Александр Нестеренко попросил акционеров банка о финансовой поддержке, так как достаточность капитала банка находится на критически низком уровне.

У «Восточного» две группы акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры, миноритарии Шерзод Юсупов и Юрий Данилов (вместе владеют 40,2% банка), и фонд Baring Vostok, основанный Майклом Калви (через кипрскую структуру Evison владеет 52% акций «Восточного»). У акционеров возник спор, предметом которого стал стал опцион почти на 10% банка, который Baring не стал исполнять, посчитав, что «Финвижн» нарушила условия соглашения. Отказ в исполнении опциона компания Аветисяна сочла неправомерным и решила добиться исполнения договора в суде. В результате Арбитражный суд Амурской области обязал Baring исполнить опцион. В рамках другого процесса «Финвижн» добилась обеспечительных мер на эмиссию.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом. Его заподозрили в мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Юлия ВЫРОДОВА