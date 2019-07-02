Рубль и ОФЗ дешевеют на фоне неопределенности в отношении торговых войн

02.07.2019 10:30 454

Рубль и рублевые госбумаги дешевеет в начале торгов вторника, реагируя на снижение градуса оптимизма глобальных рынков в отношении предполагаемой торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также на риски открытия нового фронта торговой войны, на этот раз между США и ЕС.

К 10.30 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,21, и российская валюта теряет 0,4% от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.30 МСК дешевеет на 0,4%, котировки — вблизи 71,37.

Доходность ОФЗ подрастает по всему спектру бумаг, у 10-летних она растет на 4 базисных пункта и составляет сейчас 7,40% годовых.

Президент США Дональд Трамп ночью заявил, что предполагаемая торговая сделка между Вашингтоном и Пекином должна быть заключена с некоторыми преференциями для американской стороны, поскольку Китай имел "большое преимущество" в торговле с США в течение "многих лет".

Соответственно, китайская сторона может потребовать равноправия при заключении соглашения, и, таким образом, вновь появляется угроза неопределенности в сроках прекращения торговой войны.

"Правительство США сообщило о возможности введения пошлин на товары из ЕС в размере $4 миллиардов в связи с давним спором по (европейским) субсидиям на авиатехнику (Airbus)", — указали аналитики компании ITI Capital на еще один текущий негативный для мировых рынков фактор.Против рубля играет также покупка валюты нерезидентами в рамках обратной конвертации полученных рублевых дивидендов, при этом экспортеры в начале календарного месяца снижают предложение валютной выручки на рынке после уплаты налогов.

Тем не менее рубль остается недалеко от 11-месячных максимумов, достигнутых неделю назад (62,50 за доллар) в ожидании смягчения денежно-кредитной политики ФРС, что удешевит фондирование в долларе высокодоходных операций с ЕМ-активами, в том числе и по-прежнему привлекательных российских ОФЗ.

Сегодня российский Минфин должен объявить параметры завтрашних аукционов по размещению госбумаг, при этом ведомство сократило план квартальных заимствований в два раза, что может подразумевать лимитированное предложение ОФЗ.

"Наиболее вероятные кандидаты на завтрашние первичные аукционы ОФЗ – длинные серии 26225 с погашением в мае 2034 года или 26230 с погашением в марте 2039 года, с лимитом по объему в 20-25 миллиардов рублей", — предположили аналитики Росбанка.

На форексе пара евро/доллар сегодня утром в небольшом плюсе после снижения на 0,7% накануне, котировки вблизи $1,13.

Большинство сырьевых и развивающихся валют показывают аналогичную рублю негативную динамику.

Цены на нефть в плюсе на фоне вчерашнего решения ОПЕК продлить сокращение добычи до марта следующего года, однако опасения в отношении возможного ослабления глобального спроса сдерживают восходящую динамику рынка.

Баррель Brent дорожает на 0,2% и оценивается в $65,20.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ