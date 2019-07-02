Как будут регулировать криптовалюту libra в России. В Минфине дали ответ

02.07.2019 11:00 489

Законопроект «О цифровых финансовых активах» не подразумевает отдельного решения в отношении криптовалюты Libra от социальной сети Facebook, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что документ будет касаться всех цифровых денег, которые торгуются на открытых платформах, пишет RNS.

«Отдельного решения для Libra точно не будет. Решение будет для всех криптовалют, которые торгуются на открытых платформах. Никто не собирается запрещать», — подчеркнул Моисеев.

По его словам, бизнес ожидает легализации проведения ICO. Чиновник добавил, что проекты по первичному размещению токенов будут разрешены на территории страны.

«Большое количество бизнеса спрашивает, когда наконец можно будет юридически прозрачно, в белых условиях, провести ICO, вот это точно будет отрегулировано, разрешено, и все», — объяснил замминистра финансов.

Он рассказал, что основной вопрос, который сейчас решается в правительстве — будет ли у криптовалюты приблизительно такой же статус, как у иностранной валюты. Это означает, что ее можно купить, продать и хранить, но нельзя использовать в качестве платежного средства.

Ранее Моисеев заявил, что в России не будет введена уголовная ответственность за майнинг. Такая идея обсуждалась властями, но было принято решение сначала законодательно описать добычу криптовалюты, так как иначе описать состав преступления будет невозможно. В Минфине подчеркнули, что в ближайшем будущем использование цифровых денег на территории страны будет под запретом, так как все расчеты должны проводиться в национальной валюте, рублях.

Михаил ТЕТКИН