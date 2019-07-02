02.07.2019 13:00 486

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки . Документы подготовлены Минтрудом.

С 1 января 2021 года трудовые книжки на бумажном носителе предприятия будут вести только для сотрудников, которые подадут письменное заявление до конца 2020 года. Если работник это не сделает, то книжку ему выдадут на руки, поскольку работодатель освобождается от ответственности за ее хранение, а дальнейший учет сведений о трудовой деятельности будет вестись в электронной форме.

Для лиц, впервые поступающих на работу, выбора не будет — бумажную трудовую книжку им уже не оформят, все сведения станут сразу учитывать в электронном виде.

Предусматривается обязанность работодателя возмещать работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи ему при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Также предприятия обяжут с 1 января 2020 года предоставлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности работников. Это нужно делать ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года такие сведения в случаях приема на работу или увольнения должны представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего внутреннего документа.

За нарушение сроков, предоставление неполной или недостоверной информации государство установит для предприятий административную ответственность. Она же предусмотрена для должностных лиц работодателя в виде предупреждения за неоднократное нарушение. Под этим понимается совершение работодателем таких действий два и более раза в течение года.

Владимир КУЗЬМИН