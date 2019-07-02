02.07.2019 15:00 414

С 1 июля на работу с онлайн-кассами должны были перейти около 400 000 предпринимателей — владельцев малого и микробизнеса. По оценкам операторов касс, на покупку и установку оборудования предприниматели потратят от 8 млрд до 13 млрд рублей.

1 июля стартовал третий этап кассовой реформы, который обязывает владельцев небольших компаний из сферы услуг и торговли перейти на онлайн-кассы. Это компании, которые работают на патентной системе налогообложения или платят налог на вменённый доход и имеют в штате сотрудников, а также ИП в сфере торговли, работающие в одиночку. По оценкам Федеральной налоговой службы, таких предприятий в России около 400 000. Из них по состоянию на конец июня уже установили онлайн-кассы около 80%. Forbes опросил несколько операторов фискальных данных, чтобы оценить, в какую сумму обойдется бизнесу этот переход.

Совокупная сумма затрат зависит от того, какой путь перехода выберут предприниматели — будут модернизировать старые кассы или покупать новые, выберут фискальный накопитель, рассчитанный на 15 или 36 месяцев работы, или вовсе возьмут технику в аренду. Оценки экспертов колеблются от 8 млрд до 13,7 млрд рублей.

Верхнюю планку в 13,7 млрд рублей называет оператор фискальных данных «Контур ОФД». По словам руководителя проекта «Контур ОФД» компании «СКБ Контур» Михаила Добровольского, средний чек на покупку одной кассы с фискальным накопителем, договором с ОФД, программным обеспечением и услугами настройки обойдётся в 27 500 рублей, а прогнозируемое количество касс, которое будет установлено в эту волну, близко к 500 000.

С этими расчетами согласны и в OFD.ru. «Рабочее место кассира, в зависимости от приобретённого оборудования и объёма услуг, может обойтись владельцу бизнеса в несколько десятков тысяч рублей. Впрочем, добросовестным предпринимателям, которые перейдут на онлайн-кассы вовремя, государство поможет: они смогут получить налоговый вычет в размере до 18 000 рублей», — отмечает пресс-служба OFD.ru.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» скромнее в оценках: по данным компании, установка одной «умной» кассы обходится предпринимателю в 22 000-23 000 рублей. В эту стоимость включён сам кассовый терминал (12 000 рублей), а также фискальный накопитель и тариф ОФД — всего 11 600 рублей. «Если исходить из оценки рынка в 500 000-700 000 касс по итогам третьей волны, то затраты бизнеса могут составить порядка 8-10 млрд рублей, из которых весомая часть может быть возвращена за счет налогового вычета», — прокомментировала Forbes пресс-служба «Платформа ОФД».

Михаил Добровольский из «Контур ОФД» также напомнил, что в 2017 году бизнес закупил около 1,6 млн касс на сумму 44,4 млрд рублей, а в 2018 году — 800 000 касс на 21,2 млрд рублей.

Кассовая реформа предполагает, что предприниматели, работающие с покупателями, должны заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами. Новые аппараты упрощают процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу. Посредником между предпринимателем и налоговой выступает оператор фискальных данных (ОФД), который собирает все чеки и в режиме онлайн передает их в ФНС. По мнению законотворцев, реформа должна обелить рынок и увеличить налоговые поступления в бюджет.

Юлиана МИХАЙЛОВА, Forbes Staff, Валерия ЖИТКОВА, Forbes Staff

