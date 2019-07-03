03.07.2019 08:20 355

Самый большой рост зарплат во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года зафиксирован в Барнауле. Наиболее высокие зарплаты в России в апреле-июне получали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса объявлений "Авито ". Уточняется, что в исследовании принимали участие 23 российских города.

По итогам второго квартала 2019 года средняя зарплата в исследуемых городах увеличилась на шесть процентов по сравнению со вторым кварталом 2018 года, составив 37 тысяч рублей. При этом в Москве, по данным "Авито", показатель составил 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи рублей, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи рублей, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей. Самый низкий уровень зарплат авторы исследования зафиксировали в Ульяновске (29,4 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи рублей) и Тольятти (29,2 тысячи рублей).

В "Авито" отмечают, что самая высокая динамика роста зарплат во втором квартале отмечалась в Барнауле (11,6 процента), в Москве (10,9 процента), Тюмени (10,2 процента), Новосибирске (9,4 процента), Екатеринбурге (9,2 процента) и Тольятти (9 процентов).

Самыми востребованными среди работодателей во втором квартале группами профессий стали продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса. По данным портала, на таких специалистов пришлось 68,1 процента актуальных вакансий.

Роман МАРКЕЛОВ