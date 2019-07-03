Ситуация с новой пенсионной реформой, как уже успели окрестить индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), зашла в тупик. Концепция была одобрена с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным, Минфин привел законопроект в соответствие с этим условием. Однако новый документ не устроил Центробанк, который фактически является главным разработчиком проекта ИПК. Об этом «Известиям» сообщили три источника, близкие к правительству, Минфину и ЦБ. Они рассказали, что на прошлой неделе состоялось внутреннее обсуждение в Банке России, и его председатель Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что в таком формате система заработает. Эксперты, опрошенные «Известиями», согласны с главой ЦБ: без автоподписки или хотя бы авторегистрации новая пенсионная реформа обречена на провал. По мнению главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, если законопроект ИПК не будет внесен до октября месяца, вряд ли есть шанс на появление этой системы.

Казалось, в затянувшейся на более чем три года истории с введением системы ИПК наметился просвет. Как уже сообщали «Известия» на основании информации источников, близких к правительству, ЦБ и Минфину, президент Владимир Путин дал добро на реализацию концепции, которая призвана сохранить накопительную часть пенсии, а в конечном итоге увеличить выплаты людям на заслуженном отдыхе. Но при этом глава государства выдвинул условие, чтобы система была полностью добровольной.

Как рассказали «Известиям» источники, близкие к правительству, Минфину и ЦБ, финансовое ведомство привело законопроект в соответствие с новым условием. Но глава Центробанка в ходе внутреннего обсуждения высказала сомнение, что при таком варианте система заработает. В ЦБ не прокомментировали информацию «Известий».

Пенсия с привкусом металла

Обсуждать законопроект, который никто не видел, очень сложно. Один из собеседников «Известий» рассказал, что только в этом году документ готовились опубликовать для общественного обсуждения не менее семи раз. Но в последний момент эти планы срывались из-за опасения общественного резонанса. Теоретически Минфин может внести законопроект и без согласия ЦБ, поскольку именно финансовое ведомство обладает правом законодательной инициативы. Но, как утверждают собеседники «Известий», делать этого не хочет, не имея консолидированной позиции с соавтором документа.

— Минфин и ЦБ продолжают работу над законопроектом, планируем представить его для общественного обсуждения. Наша задача — сделать механизм ИПК максимально комфортным для граждан, сохранив при этом добровольность участия, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Финансовое ведомство, похоже, действительно готовится к широкому общественному обсуждению ИПК. Как рассказали собеседники «Известий», для продвижения концепции и повышения ее репутации Минфин пригласил консультанта по коммуникациям Алексея Германовича, ранее работавшего директором по PR в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и «Северстали». Сейчас он входит в советы директоров банка «Санкт-Петербург» и KBB, крупнейшего розничного банка Сербии.

В пресс-службе Минфина «Известиям» заявили, что Алексей Германович в Минфине не работает, и посоветовали осведомиться о его текущей карьере у него самого.

Алексей Германович заявил «Известиям», что он присоединяется к команде НИФИ (Научно-исследовательский финансовый институт Минфина РФ) и перед ним стоит широкий круг задач. Есть ли среди них продвижение ИПК, он не сообщил.

Полетит или пролетит

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что при полной добровольности система ИПК «не полетит».

— Текущая неофициально «протекшая» в СМИ концепция ИПК будет простым переименованием счетов ОПС (обязательного пенсионного страхования. — «Известия»). ИПК станет разновидностью НПО — негосударственного пенсионного обеспечения, действующего в РФ с 1998 года, — уверен гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев.

По его словам, единственным отличием ИПК от НПО будет тот факт, что ИПК предполагает одну пенсионную схему, описанную в законе, и невозможность воспользоваться средствами до выхода на заслуженный отдых.

— ИПК нежизнеспособен: в крупных корпорациях уже есть собственные пенсионные программы, остальным выгоднее самостоятельно копить на ИИС (индивидуальных инвестиционных счетах. — «Известия»), — полагает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Механизм может заработать, если будет сфокусирован на неработающих в госсекторе гражданах с доходами выше среднего.

Другие условия, по словам Антона Табаха, это автоподписка (когда все граждане, имеющие накопления, или новые работники должны автоматически подключаться к системе), льготы по налогам для работодателей и софинансирование.

Проще говоря, у авторов проекта есть шанс на запуск системы, если они смогут убедить широкие слои населения, что новая пенсионная реформа рассчитана на определенный слой среднего и выше среднего класса.

По мнению главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, законопроект ИПК надо вносить, и чем раньше, тем лучше.

— Процесс слишком затянулся. В весеннюю сессию правительство уже не успеет внести законопроект. Но у него есть полтора-два месяца для того, чтобы достичь консолидированной позиции. В конце концов, есть второе чтение, к которому можно подготовить поправки, — заявил «Известиям» Анатолий Аксаков.

Если законопроект об ИПК не будет внесен в августе-сентябре, то практически не остается шансов, что система заработает со следующего года, учитывая социальную чувствительность документа и неизбежность дискуссий, считает он. Более того, по мнению Анатолия Аксакова, если еще протянуть, то вряд ли система в принципе «полетит».

Анна КАЛЕДИНА

