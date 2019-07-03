03.07.2019 08:40 349

Росстат запустил новый сайт (new.gks.ru), он дает гораздо больше возможностей для быстрого поиска и обработки данных. Морально устаревший прежний сайт, которому как раз исполнилось двадцать лет, ставит крест на многих инициативах по расширению открытости статистики, отметил руководитель Росстата Павел Малков.

К двум точкам доступа — разделу "Официальная статистика", сохранившему привычную структуру, и Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) — добавилась третья — витрина данных, где можно комбинировать и представлять в виде графиков и таблиц интересующие показатели, а также выгружать результат в различных форматах. Подобные конструкторы отчетов уже есть у многих национальных и международных операторов статистики (функционал и дизайн нового сайта в целом могут напомнить портал Евростата). Впоследствии большинство пользователей перейдет именно к этой форме представления данных, считает замглавы Росстата Сергей Егоренко. Всего для внешних посетителей сайта открыты более чем 4 тысячи показателей.

Ключевые новшества — витрина данных с конструктором аналитических отчетов, расширенный поиск с подсказками, а также подписка и создание собственных шаблонов в личном кабинете

У посетителей gks.ru были большие нарекания к поиску — на старой платформе можно только ограничить период, что делало работу с огромными массивами ретроспективных данных каторжным трудом. В новой версии расширенный поиск (как по заголовкам, так и по тексту документов) доступен с любой страницы, поиск выдает релевантные подсказки и исправляет ошибочные запросы. Появилась RSS-лента.

Пользователи теперь могут создавать личные кабинеты и в них настраивать индивидуальную подписку на обновления, а также подавать обращения в Росстат.

Наконец, стал более дружелюбным процесс загрузки статистической отчетности респондентами.

Возможности нового портала будут постепенно расширяться. Так, Росстат начнет отмечать в своих материалах точки корректировок методологии, которые влияют на сопоставимость данных, сказал Малков.

Он не исключил ошибок в первый период работы нового сайта (в среду часть сервисов действительно висла), поэтому пока Росстат будет поддерживать и прежний сайт gks.ru. Информацию об ошибках и предложения по развитию портала Росстат принимает по адресу newportal@gks.ru.

4 тысячи показателей доступны пользователям для создания аналитических отчетов на новом сайте Росстата

У нового сайта появилась мобильная версия, будут и мобильные приложения, они проходят проверку и регистрацию в GooglePlay и AppStore и в ближайшее время будут доступны пользователям.

Игорь ЗУБКОВ

