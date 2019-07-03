03.07.2019 09:20 363

Стоимость ОСАГО вырастет для тех, кто любит проезжать на красный свет, а также ездить по встречной полосе. А возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью попавших в аварию, вырастет в четыре раза.

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворчеству. В среду его рассмотрит правительство и, скорее всего, внесет в Госдуму. Сомневаться в этом не приходится, раз профильная комиссия дала "добро".

Итак, пожалуй, главное. Сумма выплат по ущербу, причиненному жизни и здоровью, согласно проекту вырастет с сегодняшних 500 тысяч рублей до двух миллионов. Таким образом, по сути, устанавливается цена жизни в России. То есть неважно, где погиб человек: в самолете, поезде, в автобусе, такси или за рулем своего автомобиля, когда в него врезался пьяный водитель, выехавший на встречку. Его родственники получат одинаковое страховое возмещение — 2 миллиона рублей. Правда, перечень тех, кто имеет право на получение данного возмещения, установлен Гражданским кодексом. Если вы брат совершеннолетней сестры, которая не нуждалась в вашей финансовой поддержке, то на эту сумму вы не сможете претендовать.

Территориальный коэффициент остается. Но ведь это пока первый проект изменений в закон об ОСАГО. То есть автовладельцы Москвы по-прежнему будут субсидировать всех остальных. А в Челябинске по-прежнему будут высокие коэффициенты даже для законопослушных водителей, потому что у них развита сеть мошенников-автоюристов. Впрочем, минфин и Центробанк настаивают на исключении этого тарифа. Но только с 1 января 2020 года такой коэффициент уйдет в прошлое.

С 1 октября 2020 года будет исключен повышающий коэффициент на мощность двигателя. Аварийность водителя от него не зависит.

Зато появятся новые коэффициенты, которые позволят увеличивать стоимость полиса по манере вождения. Учитываться будет превышение скорости, резкие повороты и перестроения. Но — только в том случае, если для получения такой информации на автомобиле будет установлено телематическое устройство. Об опыте его использования было написано недавно в "РГ — Неделя".

Также повышающие стоимость страховки коэффициенты появятся для нарушителей правил дорожного движения. Причем в проекте прописано для каких. А именно — для тех, кто проезжает на красный сигнал светофора, выезжает на полосу встречного движения, где это запрещено, превышает скорость более чем на 60 км/ч. Ну и, конечно, для тех, кто сел за руль в нетрезвом виде.

Владимир БАРШЕВ