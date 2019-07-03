03.07.2019 09:30 387

Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), резко увеличил портфель кредитов юрлицам. Рост, по мнению экспертов, может быть обусловлен передачей на баланс банка ссудной задолженности предприятий из оборонной отрасли из других банков. Но Промсвязьбанк показывает хорошую динамику и по кредитам физлицам. Нормализация ситуации привела к росту прибыли банка — по этому показателю он вошел в топ-10 кредитных организаций.

Промсвязьбанк, засекретивший в апреле оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, заработал по состоянию на 1 июня прибыль в размере 13,3 млрд руб., следует из расчетов "Ъ". Соответствующий показатель был получен путем вычитания данных всех раскрывающих отчетность банков из финансового результата системы в целом с поправками на несколько небольших финансовых организаций, которым ЦБ также позволил не раскрывать отчетность. По размеру доналоговой прибыли Промсвязьбанк занял 9-е место в банковской системе. Месяцем ранее он занимал лишь 12-е место, а 1 июня 2018 года убыток банка достигал 17,3 млрд руб.

За два месяца, которые банк не раскрывал отчетность, в его балансе произошли существенные изменения. В первую очередь портфель кредитов нефинансовым организациям вырос с 615 млрд руб. по состоянию на 1 апреля до 722,5 млрд руб. к 1 июня. С начала 2019 года кредиты юрлицам увеличились на 21,6%, тогда как в целом по банковской системе за январь—май — лишь на 0,6%. Среди 20 крупнейших банков более высокие темпы роста портфеля кредитов юрлицам лишь у Почта-банка (43,6% с начала года), что может быть обусловлено эффектом низкой базы (на 1 июня кредиты нефинансовым организациям составляют около 320 млн руб.).

Впрочем, не все кредиты, появившиеся на балансе Промсвязьбанка, оказались здоровыми. По состоянию на 1 июня доля просроченных кредитов нефинансовым организациям составляла 27,6% (199,6 млрд руб.), за два месяца банк получил почти 12 млрд руб. просроченных кредитов.

Активизировал Промсвязьбанк и работу с гражданами. Кредиты физлицам увеличились с 133,3 млрд руб. по состоянию на 1 апреля до 145,7 млрд руб. к 1 июня. С начала года прирост розничного портфеля составил 23,4%. По этому показателю среди топ-30 кредитных организаций Промсвязьбанк уступил только Тинькофф-банку, увеличившему с начала года кредиты населению на 35,6%.

В Промсвязьбанке не стали комментировать оценочные данные и причины резкого роста кредитного портфеля. В корпоративном сегменте динамика может объясняться как собственными выдачами в статусе «оборонного банка», так и продолжающейся передачей на баланс кредитов оборонке отдельными крупными банками, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Сейчас идет активная стадия формирования нового кредитного портфеля за счет сделок по финансированию предприятий, в том числе из ОПК,— соглашается управляющий директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александр Сараев.— Темпы прироста кредитного портфеля Промсвязьбанка опережают среднерыночные показатели также за счет передачи на баланс банка кредитов оборонному сектору из других госбанков».

На прошлой неделе глава Промсвязьбанка Петр Фрадков отмечал, что банк получил от других госбанков кредиты оборонке более чем на 100 млрд руб., не уточнив, за какой период. При этом он заявил, что «процесс передачи практически закончился». Впрочем, Минфин в начале 2018 года оценивал потенциальный объем кредитов оборотным предприятиям на балансе банков примерно в 1 трлн руб., поэтому, по мнению господина Доронкина, «очень вероятно, что мы увидим дальнейшей рост корпоративного портфеля на балансе Промсвязьбанка».

Виталий СОЛДАТСКИХ