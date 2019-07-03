03.07.2019 09:40 372

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 2,1 миллиарда рублей с одиннадцати бывших руководителей ООО «Коммерческий банк «Развитие», говорится в сообщении агентства.

Заявление направлено в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики.

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что банк «Развитие» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. По информации регулятора, руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики 7 декабря 2016 года по заявлению ЦБ РФ признал КБ «Развитие» несостоятельным (банкротом).