03.07.2019 09:50 392

Банки готовы пойти на уступки розничной торговле и взимать с непродовольственных магазинов межбанковскую комиссию за оплату товаров по картам в зависимости от их оборота — чем больше объем безналичных платежей, тем ниже комиссия. В связи с этим платежным системам Visa, Mastercard и «Мир» (именно они определяют размер вознаграждения банков, выпускающих карты) предложено рассмотреть возможность установления комиссий для non-food ретейла по такому принципу.

Предложение закреплено в июньском протоколе, подготовленном по итогам заседания рабочей группы при ассоциации банков «Россия». Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника, участвовавших в состоявшейся 22 мая встрече. Группа была создана в марте для решения вопросов по снижению стоимости эквайринга, в ней участвуют представители банков, розницы, платежных систем, а также ЦБ, ФАС и Минпромторга.

«Платежным системам рассмотреть возможность диверсификации межбанковской комиссии по категории General в зависимости от оборота ТСП», — сказано в документе. Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.

На заседании платежные системы никак не оценили выдвинутое предложение, отметили два собеседника РБК. «Но так как оно вошло в итоговый протокол заседания, мы можем рассчитывать на то, что платежные системы подготовят свои варианты к следующей встрече», — уточнил один из них. Введение диверсификации для всех магазинов категории General не должно вызвать у платежных систем технических сложностей, так как это их стандартная функциональность, пояснил еще один источник.

«В случае невозможности изменения сложившихся тарифов на эквайринг целесообразно развивать альтернативные платежные инструменты, в том числе СБП (систему быстрых платежей)», — говорится в протоколе. В рамках СБП планируется запустить оплату товаров по QR-кодам, которые должны быть дешевле платежей по картам.

Mastercard, Visa, ЦБ и Минпромторг не предоставили комментарии, представитель НСПК не ответил на запрос РБК по существу. В ФАС предложение не поступало, сказал РБК представитель службы. «Кредитные организации вправе при установлении размера торговой уступки в зависимости от объективных показателей устанавливать предприятиям одной и той же категории различные размеры торговой уступки», — заметили в ФАС.

Диверсифицированные тарифы уже действуют в фуд-ретейле: продуктовые сети должны выполнять ряд требований для того, чтобы иметь пониженную межбанковскую комиссию, одним из обязательных является размер безналичного оборота: по картам Visa он должен превышать 12 млрд руб. в год, по картам Mastercard составлять минимум 6 млрд руб., таким образом, для получения льготной ставки совокупный безналичный оборот должен быть на уровне около 20 млрд руб. в год. Если похожие критерии будут установлены и для непродуктовых магазинов, то это затронет около 50 торговых сетей, у которых годовой безналичный оборот превышает эту отметку, говорит гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Новая инициатива не решит проблему дорогого эквайринга для небольших магазинов, указывает председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров: «Выгоду от данной диверсификации приобретут только крупные торговые сети, на которые в настоящее время не распространяются льготные эквайринговые программы, а малый и средний бизнес ничего не получит».

Евгения ЧЕРНЫШОВА

При участии: Ольга ДУБРАВИЦКАЯ