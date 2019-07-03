03.07.2019 10:00 441

Совет директоров Банка России принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие». Регулятор планирует продать часть акций «Открытия» в 2021 году.

О том, что Центробанк принял решение завершить санацию банка «ФК Открытие», сообщается на сайте регулятора.

Санация «позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам и восстановила устойчивое финансовое положение банка», говорится в сообщении.

Также ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций «Открытия» в 2021 году. Количество реализуемых акций будет определено с учетом «конъюнктуры рынка и результатов деятельности банка», указывает Центробанк.

«ФК Открытие» попал под санацию в конце августа 2017 года. В течение нескольких месяцев ЦБ занялся оздоровлением еще двух крупнейших частных банков — Бинбанка и Промсвязьбанка. 1 января 2019 года Бинбанк был присоединен к «Открытию».

Суммарно на санацию регулятор направил 2,62 трлн рублей, говорила в интервью Reuters в июне 2018 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В капитал санированных банков было внесено 758,3 млрд рублей, еще 1,86 трлн рублей ЦБ предоставил в форме депозитов.

В феврале глава «Открытия» Михаил Задорнов сообщил, что санация фактически завершена. «Мы выполняем все нормативы, и по сути нам предстоит юридическое закрепление этого состояния. Мы будем готовить отчет по итогам 2018 года, пойдем на совет директоров банка и выберем момент для прекращения плана участия Банка России в банке «ФК Открытие», — рассказал он на конференции по итогам 2018 года.

Чистая прибыль банка «ФК Открытие» за 2018 год составила 90 млрд рублей по МСФО. Это предварительная неаудированная отчетность, но вряд ли она принципиально изменится, говорил Задорнов. По результатам 2018 года акционеры «Открытия» утвердили выплату дивидендов на обыкновенные акции на общую сумму 2 миллиарда рублей.

Александр ПЯТИН, Forbes Staff

