03.07.2019 15:00 363

Банк «Открытие» (после санации полностью принадлежит ЦБ) подал иск к своим бывшим владельцам и руководству. Соответствующий документ накануне зарегистрирован в картотеке дел столичного арбитража. Информацию об этом РБК подтвердили в ЦБ. Согласно поступившему в РБК заявлению пресс-службы регулятора, иск от имени кредитной организации подал именно Банк России.

Ответчиками по этому производству выступают бывший совладелец банка и крупнейший акционер финансовой группы «Открытие» Вадим Беляев, экс-президент кредитной организации Рубен Аганбегян, бывший председатель правления «Открытия» Евгений Данкевич, а также экс-члены правления банка: глава блока «Розничный бизнес» Елена Будник и глава корпоративного блока Геннадий Жужлев. Участником дела в качестве ответчика в картотеке обозначено также АО «Открытие Холдинг» (финансовая группа «Открытие»), экс-акционер банка. «В отношении этих лиц собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком», — говорится в заявлении ЦБ.

Сумма иска составляет 289,5 млрд руб. Это, пояснили в ЦБ, средства, выделенные «ФК Открытие» на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также на проведение докапитализации. «При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров», — уточнили в регуляторе, отметив также, что при расчете потенциального дохода использовалась ключевая ставка, действовавшая на момент размещения депозита.

Санация «Открытия» началась летом 2017 года и продолжалась почти два года. Этим занимался подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Накануне регулятор объявил о завершении санации банка. Теперь кредитная организация, пришли к выводу в Банке России, соблюдает все нормативы и стала прибыльной.

Однако перед этим, в ноябре прошлого года, «ФК Открытие» передал в банк плохих долгов проблемные и непрофильные активы на 438 млрд руб. Значительная часть переданных требований, пояснял РБК председатель правления «Траста», на базе которого был создан Банк непрофильных активов, Александр Соколов, была к «Открытие Холдингу».

О прекращении взаимодействия с ним и Вадимом Беляевым в рамках санации банка ЦБ объявил в декабре 2017 года. Именно этой финансовой группе на момент принятия решения о санации «Открытия» в конце августа 2017-го принадлежал контроль в банке. Основателем и ключевым бенефициаром акционерного общества до 2017 года был Беляев. В тот же период (в сентябре 2017 года) из правления кредитной организации ушли Будник и Жужлев. Тогда же от своей должности был освобожден Рубен Аганбегян.

Евгений Данкевич покинул пост председателя правления «ФК Открытие», перед тем как в банк была назначена временная администрация. В феврале 2019 года Следственный комитет объявил его в розыск и обвинил в растрате 34 млрд руб. По версии сотрудников правоохранительных органов, бывший глава «Открытия» вступил в сговор с заемщиками кредитной организации и распорядился купить их облигации по стоимости, в два раза превышающей реальную.

С Беляевым «ФК Открытие» в прошлом году обменивался встречными исками. В марте 2018-го бизнесмен через суд потребовал, чтобы кредитная организация вернула ему 21,3 млн руб. накоплений, заблокированных на депозите, после того как в отношении банка было принято решение о санации. Согласно заявлению Беляева, часть средств с его личного счета — 5,8 млн руб. было списано в счет погашения долга по кредитной линии, а еще 15,5 млн руб. банк выдавать бизнесмену отказывался. «ФК Открытие», реагируя на это, подала встречный иск на 5,8 млн руб. Однако в ноябре прошлого года стороны решили отказаться от требований друг к другу и отозвали свои иски. Представитель «ФК Открытие» уточнял, что Беляев и кредитная организация тогда договорились, что деньги с депозита за вычетом долга пойдут на выкуп облигаций «Открытие Холдинга».

Евгения МАЛЯРЕНКО, Павел КАЗАРНОВСКИЙ