Рубль дешевеет на фоне конверсии дивидендов и перед праздником в США

03.07.2019 12:00 387

Рубль продолжил дешеветь в среду на фоне преобладающего скептицизма глобальных рынков в отношении завершения торговых войн, а также с учетом отмечаемого локальными участниками иностранного спроса на валюту в рамках конверсии полученных рублевых дивидендов.

Свою роль может играть и минимизация риска перед Днем независимости США в четверг и пятничной публикацией американской трудовой статистики.

К 11.00 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,49, и российская валюта теряет 0,3% от уровней предыдущего закрытия.

Ранее был достигнут уровень 63,59 — худший для рубля с 21 июня.

К евро рубль к 11.00 МСК дешевеет на четверть процента, котировки — вблизи 71,61.

"Снижение аппетита участников рынка на глобальных площадках является главным фактором ослабления российской валюты. Кроме того, приближение нефтяных цен к психологически важной для рубля отметки $60 за баррель Brent также оказывает негативное влияние на динамику рубля", — сказал Григорий Жирнов из банка Нордеа.

От более значительного же ослабления рубль удерживают ожидания смягчения политики ФРС и ЕЦБ.

В условиях затухшей санкционнной тематики и замедления российской инфляции при сохранении относительно высоких ставок ЦБР и намерений регулятора их снижать это поддерживает текущий интерес международных инвесторов к покупке ОФЗ и операциям кэрри-трэйд с рублем.

Российский Минфин в среду проводит один аукцион по размещению 15-летних ОФЗ 26225 на 20 миллиардов рублей.

Сегодня же ведомство в 12.00 МСК опубликует и план июльских покупок валюты, при этом, согласно опросу Рейтер, их объем должен уменьшиться на фоне снижения июньских цен на нефть марки Urals.

"Мы не ожидаем сильной реакции рынка на эту новость, однако в условиях сезонного снижения профицит счета текущих операций в июле, давление на рубль может усилиться. Таким образом, со стороны фундаментальных факторов потенциал для укрепления рубля в июле будет ограничен", — говорится в обзоре Росбанка.

На форексе пара евро/доллар сейчас в небольшом минусе, котировки вблизи $1,1275.

Большинство сырьевых и развивающихся валют показывает незначительные изменения перед завтрашним выходным в США.

Баррель Brent дорожает на 0,2% после 4-процентного падения накануне и оценивается в $62,47.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ