03.07.2019 17:00 338

Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин предстанет перед судом по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

"По версии следствия, в декабре 2016 года перед введением в Татфондбанке временной администрации Мусин вывел ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 миллиардов рублей. При этом его действиями банку был причинен ущерб в виде непогашенной задолженности по кредитам в размере более 7 миллиардов рублей", — говорится в релизе СК. Согласно сообщению ведомства, более 19 миллиардов рублей не были возвращены.

Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, а следствие установило причастность обвиняемого и к другим преступлениям. "Совокупный ущерб от действий Мусина составил более 53 миллиардов рублей", — подчеркнули в СК. Обвиняемый находится под домашним арестом. Суд арестовал имущество по уголовному делу на сумму более 4,2 миллиарда рублей. Расследование проводил СК РФ по Республике Татарстан.