04.07.2019 08:10 286

Единая биометрическая система (ЕБС) будет служить основным инструментом борьбы с мошенниками, получающими кредит по чужому паспорту. Об этом «Известиям» рассказали в российских банках, информацию подтвердили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС). В финансовых организациях пояснили, что собственные системы распознавания внешности применяются уже сейчас, однако их охват ограничивается только внутренними данными. Тем не менее это сберегло банкам в прошлом году не менее 1 млрд рублей. Распространение ЕБС позволит полностью исключить оформление кредитов по поддельным документам, однако пока банки неохотно к ней подключаются, не желая делиться своими данными, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Лицом к лицу

В «Ростелекоме» «Известиям» подтвердили, что возможности ЕБС действительно позволяют вычислять мошенников. Такую функцию можно будет настроить в рамках внутренних операций банков, и соответствующим законопроектом, внесенном в Госдуму, это предусмотрено, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас в соответствии с законодательством, ЕБС может использоваться только для трех операций в финансовой сфере: открытия счетов и вкладов, получения кредитов и денежных переводов. Однако в будущем банки сами смогут решать, какие кейсы они захотят реализовать с применением ЕБС, в их число может войти борьба с мошенничеством, добавили в «Ростелекоме».

Представители крупнейших российских банков рассказали «Известиям», что рассматривают ЕБС как основной инструмент борьбы со злоумышленниками, желающими получить банковские услуги по поддельному паспорту. Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками «Известиям» подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, будут ли банки использовать ЕБС для защиты от злоумышленников.

Миллиард за глаза

Многие организации уже используют собственные биометрические механизмы для предотвращения мошенничества, однако это не позволяет полностью застраховаться от кредитования по ложным данным. Так, благодаря биометрии в прошлом году в Почта Банке удалось предотвратить порядка 5 тыс. потенциальных мошеннических действий, рассказал руководитель дирекции биометрических технологий организации Андрей Шурыгин.

— Это сотни миллионов рублей, — подчеркнул он. — В перспективе для противодействия мошенничеству будет использоваться ЕБС. Чем больше в ней будет данных, тем эффективнее можно будет противостоять преступникам.

Тинькофф-банку с помощью распознавания лиц за последние три года удалось в шесть раз снизить кредитное мошенничество, рассказали в его пресс-службе. Там подчеркнули, что технология позволяет ежемесячно экономить десятки миллионов рублей.

По словам Олега Лагуткина, гендиректора Бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» (выступает основным поставщиком сервиса распознавания внешности), в 2018 году система помогла банкам-партнерам сэкономить более 1 млрд рублей за счет предотвращения мошеннических действий.

По оценке Объединенного кредитного бюро, всего в 2018 году российские банки выдали гражданам 37,4 млн кредитов на 8,6 трлн рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) оценили долю мошеннических заявок во всей системе кредитования в последние годы в 2–4%. В целом, высокое давление со стороны недобросовестных заемщиков на розничное кредитование сохраняется, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

За что боролись

При полном проникновении ЕБС риск предоставить услугу злоумышленнику по чужому паспорту исключен, полагает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Однако у биометрии есть побочный эффект: известны случаи, когда система не распознает одного и того же человека из-за того, что он, например, постригся или посетил стоматолога, после чего у него опухло лицо. Биометрия постоянно развивается, поэтому скоро и эти нюансы будут устранены.

По мнению эксперта, сейчас банки не так активно пользуются ЕБС, поскольку не желают делиться информацией о своих клиентах с другими игроками. Но постепенно интерес к системе будет расти — у тех, кто подключен к системе, будет преимущество перед теми, кто работает вне ее, прогнозирует он.

В ЕБС содержится не просто внутренняя база данных клиентов, а большая база биометрических параметров россиян, что обеспечивает высокую точность идентификации и повышает эффективность в борьбе с мошенничеством, уверен президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Эффективность системы зависит от количества информации в ней, но сейчас сами клиенты неохотно сдают слепки лица и голоса и пользуются услугами с помощью биометрии, отметил Антон Граборов. У некоторых людей появляются ассоциации с «большим братом». Для полноценной и эффективной работы системы граждане должны понимать, что нововведение нацелено на повышение комфорта и безопасности их собственного обслуживания, заключил он.

Хотя сбор биометрии идет уже год, статистики по количеству сдавших биометрию клиентов нет. В июне опрошенные «Известиями» крупнейшие банки рассказывали, что число желающих сдать слепки лица и голоса исчисляется только сотнями, а в некоторых банках — даже десятками человек.

Наталья ИЛЬИНА