04.07.2019 08:50 265

ЦБ позволил банкам рассматривать ипотечные ценные бумаги, обеспеченные поручительством «Дом.РФ», как обычные облигации. В результате они могут быть отнесены к активам с более низким коэффициентом риска, что ослабляет нагрузку на капитал банка в десять раз. Эксперты считают, что это решение де-факто создает в России рынок ипотечных бумаг.

Банк России в начале недели выпустил разъяснения о порядке расчета рыночного риска по вложениям в однотраншевые ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), обеспеченные поручительством единого института развития в жилищной сфере «Дом.РФ». По словам регулятора, такой инструмент следует классифицировать как ценные бумаги со средним риском в соответствии с положением Банка России №511-П. Таким образом, при расчете обязательных нормативов банкам разрешено учитывать величину рыночного риска по этим бумагам в размере 100–175% вместо ранее применяемых 1250%. Это позволяет банкам снизить нагрузку на капитал в 7–12 раз.

До разъяснения Банка России в вопросе о том, относить ли ИЦБ «Дом.РФ» к инструментам секьюритизации или к обычным облигациям, не было ясности. «С одной стороны, ИЦБ имеют все признаки секьюритизации,— поясняет управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования "Эксперт РА" Александра Веролайнен.— С другой стороны, эти бумаги однотраншевые, у них нет младшего транша, который абсорбирует убытки, как в классической секьюритизации». Роль младшего транша играют поручительство «Дом.РФ» и его обязательство по выкупу дефолтных закладных из пула.

Свое решение исключить ипотечные бумаги «Дом.РФ» из разряда инструментов секьюритизации регулятор объяснил отсылкой на определение таких бумаг в рамках рекомендаций Базельского комитета. Там в качестве критерия инструментов секьюритизации указывается наличие не менее двух траншей.

По слова госпожи Веролайнен, раньше этот инструмент банки были вынуждены учитывать с высоким коэффициентом риска, поскольку у выпусков отсутствуют кредитные рейтинги. А в 511-П применяются только рейтинги от международных рейтинговых агентств. «Сейчас ЦБ фактически делает исключение для этого инструмента, позволяя рассматривать его как обычные облигации, но при этом относит их к средней категории риска,— поясняет Александра Веролайнен.— К ценным бумагам со средним риском также относятся, например, суверенные облигации, выпущенные в валюте».

Разъяснение ЦБ нашло поддержку участников рынка. «Это повысит ликвидность ипотечных бумаг в России и будет стимулировать развитие рынка ипотечной секьюритизации»,— считают в «Дом.РФ». «Позиция регулятора содействует снятию существующих нормативных ограничений на вложения в ипотечные бумаги и направлена на формирование благоприятной инвестиционной среды — ключевого вопроса развития национального рынка ИЦБ»,— считает руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков.

Старший вице-президент Райффайзенбанка Илья Жила считает, что снижение коэффициента риска, ослабляющее нагрузку на капитал банков в десять раз, «по сути, создает в России рынок ипотечных бумаг» (до этого проводились единичные сделки с этим инструментом). Он ожидает большого роста интереса к этим инструментам особенно со стороны крупных частных и госбанков. По его оценкам, в будущем рынок ИЦБ может занять 10–15% рынка гособлигаций, поскольку доходность ипотечных бумаг выше, чем у ОФЗ, при хорошем кредитном качестве этих бумаг.

«Разъяснения Банка России в отношении этих бумаг ликвидируют "дискриминацию", которая имеет место в базельском регулировании расчета специального процентного риска в отношении всех продуктов секьюритизации,— считают в Газпромбанке.— Эта мера должна существенно повысить уровень ликвидности вторичного рынка облигаций, выпускаемых в рамках "Фабрики ИЦБ", приблизив его к уровням корпоративных облигаций первого эшелона».

Вместе с тем, по словам одного из участников рынка, уровень снижения коэффициента риска недостаточен. «Даже по ипотеке без поручительства вес риска составляет 70–100%»,— сетует собеседник "Ъ". Хотя он признает, что и нынешний вариант позволит банкам приобретать однотраншевые ИЦБ с поручительством «Дом.РФ» «на экономически целесообразных условиях», а также повышает ликвидность ипотечных бумаг.

Виталий СОЛДАТСКИХ