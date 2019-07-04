04.07.2019 09:00 294

Банк России разработал предложения по борьбе с нелегальными кредиторами, предполагающие не только административную, но уголовную ответственность за нелегальную деятельность по предоставлению займов. Эти предложения мегарегулятор сейчас обсуждает с министерствами и ведомствами. О важности решения этой проблемы неоднократно говорил и президент России.

В 2018 году Банк России выявил 2293 черных кредитора, на 70 процентов больше, чем годом ранее. По оценкам экспертов, объем выданных ими кредитов при этом вырос на 15 процентов, приблизившись к 115 миллиардам рублей.

Помните, что теперь нелегальные кредиторы лишены права взыскивать долги через суд. Суд просто не примет у них иск о взыскании задолженности

Чаще всего жертвами нелегалов становятся люди, не знающие, как отличить их от законных банков и МФО. Предоставлять потребкредиты и займы на постоянной основе (то есть быть профессиональными кредиторами) могут только банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК) и ломбарды, пояснила начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. Для этого у банков должна быть лицензия, МФО обязана состоять в госреестре, кроме того, МФО и КПК должны входить в саморегулируемую организацию. Проверить эти признаки можно на сайте ЦБ cbr.ru, а также на сайте fincult.info.

Если у организации, называющей себя банком, нет лицензии на выдачу кредитов, если компании, называющей себя МФО, нет в реестре, но тем не менее она выдает займы — перед вами черные (нелегальные) кредиторы.

ЦБ регулярно проверяет деятельность организаций, которых он внес в реестр, напомнила Иванова. Он может оштрафовать нарушителя, отозвать у него лицензию или исключить из реестра.Деятельность легальных кредиторов регулируется законом. Например, установлено максимальное значение ставки по займам, выдаваемым МФО на срок до 1 года: с начала июля оно понизилось до 1 процента в день. Есть для МФО ограничение и по общему объему процентов, штрафов и пени в случае просрочки платежа: с 1 июля оно снизилось до двух размеров суммы займа. А с 1 января 2020 года ограничится суммой в полтора займа.

Если вы не можете вовремя вернуть долг, легальный кредитор должен действовать строго в рамках закона: он может напомнить о долге по телефону или письмом (причем количество и время звонков строго регламентированы), а затем может подать на вас в суд. Угрожать вам он права не имеет. Поправки к закону о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, вступившие в силу в начале прошлого года, расширяют права граждан и существенно ограничивают взыскателей в правах.

Иное дело — нелегалы. Возможно, кто-то скажет, что клиенту неважно, какие у кредитора отношения с государством. Для него главное — получить услугу. Но те, кто обманывает государство, не задумываясь, обманут и клиента. "Черные" кредиторы не являются поднадзорными Банка России и действуют вне правового поля. Проценты по кредиту или займу у них заметно выше среднерыночных. Если вы не можете заплатить вовремя, в ход идут запугивание и угрозы. И не только в ваш адрес, но и в адрес ваших родственников. Могут позвонить коллегам, друзьям и соседям. А могут попытаться и "выбить" долг — в прямом смысле этого слова. Могут угрозами пытаться заставить передать в счет уплаты долга даже единственное жилье!

Если вам по каким-либо причинам кажется, что легальный заем вам не дадут, и вы готовы занять денег у "черного" кредитора, подумайте о последствиях. Решив одну проблему, взамен вы наживете много новых.

Как обманывают нелегалы

Схем, по которым "черные кредиторы" могут завладеть вашими средствами, довольно много. Вот наиболее распространенные.

Предоплата за кредит. Пообещав льготные условия кредитования, у вас могут предварительно взять комиссию за перевод и выдачу кредита или займа, за проверку кредитной истории, потребовать оплатить страховку, услуги нотариуса, внести членский взнос для вступления в кредитный кооператив. Получив деньги, мошенники исчезают вместе с обещанными деньгами.

Даже если вы нашли кредитора в реестрах Банка России, будьте внимательны: мошенники могут создавать сайты-клоны порядочных организаций

Использование ваших данных. Для оформления кредита или займа вы предоставляете пакет документов. Если они попадут к мошенникам, то впоследствии от вашего имени могут взять кредит, о котором вы узнаете не скоро. Мошенники могут затребовать у вас данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все ваши счета.

Сомнительные бумаги. Мошенники могут дать вам на подпись договор с условиями, отличными от тех, которые вы изначально обговаривали. Например, не указать срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день.

Их надо знать в лицо

Если компанию нельзя найти на сайте ЦБ ни в Справочнике по кредитным организациям (http://www.cbr.ru/credit/main.asp ), ни в Справочнике участников финансового рынка (http://www.cbr.ru/finmarket/nfo/cat_ufr/ ), ни в разделе "Проверить участника финансового рынка" (http://www.cbr.ru/links/fmp_check/ ), то эта компания не заслуживает доверия. Но даже если вы нашли название компании в списке, будьте внимательны.

Допустим, существует легальная организация "Хорошая компания". Мошенники могут взять ее название и создать несколько разных сайтов, очень похожих на настоящий сайт "Хорошей компании". Будут различаться только адреса сайтов, телефоны и, конечно, итоговые условия кредитования.

С недавнего времени в "Яндексе" введена маркировка сайтов МФО — зеленый кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ" в выдаче поиска напротив названия компании. Маркировка подтверждает, что сайт принадлежит организации, входящей в реестр Банка России.

Внимательно читайте договор. На сайте легального кредитора, как правило, четко прописан порядок заключения договора, выдачи кредита или займа, условия их возврата или использования.

Кроме того, по закону кредитор обязан указывать в договоре полную стоимость кредита (займа), причем в строго определенном для этого месте — в квадратной рамке на первой странице договора в правом верхнем углу.

"Черный" кредитор обычно не соблюдает все требования оформления договора: текст его уменьшает до 1-2 листов, условия пишет мелким шрифтом и формулирует их очень обтекаемо, так что их можно трактовать неоднозначно. Полной стоимости кредита (займа) не указывает. Если вам предлагают такой текст договора, подписывать его однозначно не следует, да и с самой компанией иметь дело не стоит.

Но даже если договор, на первый взгляд, составлен по правилам, вы имеете право внимательно изучить его и даже взять домой на срок до пяти дней. Легальный кредитор не вправе отказать вам в этом, а условия договора за это время не поменяются. А вот "черному" кредитору невыгодно давать вам время на раздумье. Он может давить на то, что это самое выгодное предложение, и завтра условия уже будут другими. Настойчивые уговоры подписать документ здесь и сейчас — повод насторожиться.

Не соблазняйтесь заманчивым предложением. Условия намного лучше существующих на рынке могут быть еще одним признаком мошенничества. Убедитесь, что в договоре действительно прописано все то, что сулит менеджер или реклама компании. Не стоит брать кредит, если формулировки двусмысленны или противоречат обещаниям. Если не все понятно — проконсультируйтесь с независимым специалистом.

Нелегальные кредиторы часто заинтересованы в клиентах, у которых нет средств, чтобы отдать долг. Они предлагают им деньги на очень "скромных", на первый взгляд, условиях. Взамен же просят гарантию в виде залога имущества. Их интерес как раз в том, чтобы вы не смогли вовремя вернуть долг, поэтому в договоре обычно скрыта какая-нибудь ловушка. Например, график платежей будет составлен таким образом, что вы не сможете гасить долг в нужном объеме и в нужное время.

Если вы столкнулись с "черным" кредитором

Не бойтесь обращаться за помощью в Банк России и в правоохранительные органы, настоятельно советует Надежда Иванова. Если нелегальные кредиторы пытаются взыскать с вас просроченную задолженность с помощью коллекторов или выдавая себя за них, следует обратиться в Федеральную службу судебных приставов.

Если вы не обнаружили компанию в реестре Банка России, а также если внесенная в него компания нарушает правила, обратитесь в интернет-приемную Банка России (www.cbr.ru/reception ) и подайте заявление в правоохранительные органы.

И помните: в конце января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому суды принимают иски по взысканию задолженности только от легальных кредиторов. Кредиторы, работающие нелегально, лишены права взыскивать долги через суд.

Елена ГРЕКОВА

