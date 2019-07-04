04.07.2019 09:10 289

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на «Авито», сократилась за последний год на 8%, подсчитали аналитики сервиса объявлений. Согласно их подсчетам, компанию под ключ можно купить сейчас на «Авито» в среднем за 3,05 млн руб.

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%). При этом в ряде регионов падение цен оказалось в разы сильнее среднероссийского. Так, в Санкт-Петербурге и Тюмени цена готового бизнеса на «Авито» упала в среднем на 25%, в Саратове — на 24%, в Екатеринбурге и Ульяновске — на 23%.

В результате в Ульяновске за возможность обзавестись собственным бизнесом сейчас достаточно заплатить всего 1,118 млн руб., то есть чуть больше трети от средней по России цены. Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве — 4,14 млн руб., за год она увеличилась примерно на 1%.

Общероссийское падение цен произошло одновременно с ростом числа объявлений о продаже. По данным «Авито», в апреле—июне 2019 года их число по сравнению со вторым кварталом предыдущего года выросло сразу на 27%, когда число запросов на покупку — только на 6%.

Падение цен наблюдается практически во всех сегментах бизнеса, однако интенсивность его заметно различается. Так, стоимость среднего интернет-магазина за год упала сразу на 39%, заведения общепита — на 11%, производственной компании — на 6%, сельхозбизнеса — на 5%, а компании, работающей в сегменте развлечений, — на 2%. Единственной категорией, цены в которой в среднем подросли (+6%), стала категория «Другое», включающая компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых групп (кроме вышеназванных — «Строительство», «Услуги», «Торговля»).

На фоне снижения цен несколько выросло число тех, кто все-таки хочет купить себе готовый бизнес. В среднем по России спрос, по данным «Авито», вырос на 6%, при этом рост спроса наблюдался опять-таки в 15 городах из 23, и сильнее всего он был именно там, где бизнес стал особенно дешев. По сравнению с концом второго квартала предыдущего года интерес к покупке готового бизнеса, по оценке «Авито», вырос сразу на 30%.

«Как и годом ранее, пользователей «Авито» больше всего интересовало приобретение компаний из сферы услуг, торговых предприятий и компаний из области общепита — на них пришлось 31, 24 и 16% запросов контактов соответственно. Сельское хозяйство, индустрия развлечений и строительство, как и прежде, пользуются наименьшим спросом у россиян», — говорится в сообщении сервиса.

Евгений КАЛЮКОВ