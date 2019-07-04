04.07.2019 09:20 252

Арбитражный суд Москвы возвратил госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) заявление о взыскании убытков в размере более 3 миллиардов рублей с пяти бывших руководителей ООО «Промышленный региональный банк» (Промрегионбанк), сообщили РАПСИ в суде.

Ранее агентство направило в суд заявление о взыскании убытков. Однако 19 июня в суд поступило ходатайство АСВ о возвращении этого заявления. Причина отказа от заявления в материалах дела не указана.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершены сделки по предоставлению кредитов организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, сообщило ранее АСВ. Также выявлены незаконные сделки по отчуждению недвижимого имущества с неравным встречным исполнением и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости, что причинило банку убытки.

Арбитражный суд Москвы 11 августа 2016 года признал Промрегионбанк несостоятельным (банкротом).