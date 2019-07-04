За первые три месяца 2019 года калужане совершили с помощью платежных карт почти 59 млн операций на сумму 117,1 млрд руб. Темп прироста безналичных платежей (оплата товаров и услуг, переводы с одного счета на другой и проч.) по сравнению с соответствующим периодом 2018 года составил 42,4% по количеству и 38,5% по сумме.

«Калужане все реже используют карты для снятия наличных, и все чаще – для оплаты товаров и услуг. Этому способствует, в том числе, развитие инфраструктуры по приему карт в торговых точках», – поясняет заведующий сектором платежных систем и расчетов калужского Отделения ГУ Банка России по ЦФО Виктория Булычева. В Калужской области в организациях торговли и услуг установлено около 19, 5 тыс. терминалов и импринтеров. Количество банкоматов в Калужской области составило чуть более 1, 6 тыс. Это почти на 20% больше, чем было годом ранее.

В регионе растет популярность и национальных платежных карт «Мир». Их выпущено для калужан уже более 370 тыс. единиц. В I квартале 2019 года жители области с помощью карт «Мир» совершили более 10 млн операций на сумму более 15,5 млрд рублей. (посчитать динамику)На начало апреля текущего года калужанам выпущено более 1,6 млн платежных карт.