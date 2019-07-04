04.07.2019 09:40 309

Государство стремится развеять страхи, связанные с внедрением 5G в России. Профильные ведомства, среди которых Минздрав и Минкомсвязь, намерены проанализировать влияние сетей пятого поколения на здоровье людей, говорится в протоколе межведомственного совещания. С документом ознакомились «Известия». В ходе исследования предстоит определить уровень излучения, при котором 5G безопасен, и проверить, насколько обоснована радиофобия россиян, следует из проекта техзадания (есть у «Известий»). Если безвредность 5G будет научно доказана, это облегчит строительство в стране сетей нового поколения: не исключено, что требования к мощности излучения сотового оборудования по его итогам станут более либеральными по аналогии с развитыми странами, надеется один из соавторов документа. Пока в медицинском сообществе нет четкой позиции о том, вредна ли мобильная связь для здоровья, отмечают эксперты.

Соты по евростандартам

Проведение исследования о влиянии 5G на здоровье людей на прошедшем в конце июня межведомственном совещании одобрили Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а также департамент информационных технологий Москвы (ДИТ). Столичные власти, понимая необходимость внедрения сетей пятого поколения для развития мегаполисов, готовы профинансировать исследование, говорится в протоколе совещания.

Цель анализа –– актуализация норм и правил использования оборудования сотовой связи в свете предстоящего внедрения в России 5G, говорится в проекте его техзадания. По планам авторов научно-исследовательские работы продлятся чуть больше года и будут включать как натурные и стендовые испытания 5G, так и проверки влияния излучения на животных. По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который будет зафиксирован в санитарных правилах и нормативах (СанПиН) для сотовой связи, отмечено в проекте.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сказал «Известиям», что проект техзадания разработан ДИТ Москвы, а в научно-исследовательских работах примут участие Минздрав и Роспотребнадзор. Минкомсвязь ожидает, что в итоге будет определен безопасный для населения уровень излучения. Евгений Новиков подтвердил и то, что проект финансирует правительство Москвы. Минкомсвязь участвовала в обсуждении техзадания. По его словам, в России одни из самых жестких и зачастую морально устаревших санитарных норм в сфере использования частот.

По итогам исследования требования к излучению сотовых передатчиков могут быть даже смягчены, сказал «Известиям» руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Санитарные нормативы для мобильной связи были приняты в начале 2000-х годов, они не учитывают рекомендации международных исследований, признанных в большинстве стран мира, а также современные реалии, утверждает он.

В России максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля на человека по действующему СанПиН в полосах сотовой связи составляет 10 мкВт на квадратный сантиметр тела, указано в техзадании. В большинстве стран Европы и Азии, а также США эта норма –– 200–1000 мкВт. То есть операторы могут использовать более мощные базовые станции и с лучшим качеством покрывать большие территории, отметил Вадим Поскакухин. По его словам, исследование, в частности, должно прояснить, насколько в России приемлемы международные стандарты безопасности. В качестве примера он привел Японию, в которой действуют существенно более либеральные требования и развернуты одни из наиболее плотных сетей сотовой связи. При этом Япония лидирует в рейтингах здоровья населения и развития информационных технологий, подчеркнул эксперт.

Проводить такие исследования необходимо, уверен представитель «Мегафона». МТС также поддерживает эту инициативу –– без изменения действующих норм СанПиН развертывание сетей 5G будет невозможным, убеждены в компании. Там отметили, что представители МТС принимали участие в заочном голосовании рабочей группы по разработке техзадания.

В Минздраве, Роспотребнадзоре и департаменте информационных технологий Москвы на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Вред или польза

По мнению авторов техзадания, результаты исследования должны стать предметом публичного обсуждения, в ходе которого отраслевые эксперты выскажут свою позицию по вопросу радиофобии. О страхе россиян перед распространением сотовой связи в начале этого года на конференции, посвященной 5G, говорил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Радиофобия среди населения всегда была и остается на довольно высоком уровне –– по мере внедрения 5G, вероятно, она вырастет, опасается Евгений Новиков. Особенно проблема обострится, когда будут задействованы высокие диапазоны, которые предполагают большую плотность расположения базовых станций: на 27 ГГц, например, их радиус действия около 200 м, объясняет он. Влияние излучения от мобильного телефона (особенно в режиме поиска сети или слабого сигнала) выше, чем от базовой станции, уверяет представитель Минкомсвязи. Поэтому, возможно, понадобится разъяснительная кампания о том, что вреда от 5G не больше чем от Wi-Fi, а польза огромна: но так ли это, как раз и призвано показать исследование, сказал он.



В последнее время операторы связи сталкиваются с участившимися случаями радиофобии в различных регионах, признает представитель МТС.

–– ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) то признает вред сотовой связи, то отрицает его, –– сказал «Известиям» доцент радиофизического факультета Томского государственного университета Валентин Сусляев. –– Окончательных данных по этому вопросу пока нет. Мои коллеги проводили исследования, подтвердившие, что электромагнитное излучение однозначно влияет на мозг крыс и, скорее всего, человека. Но насколько вредно это влияние для здоровья –– пока непонятно.

Эксперт также добавил, что сейчас появляется всё больше вышек сотовой связи. Следовательно, телефоны могут обладать менее мощным сигналом запроса на соединение с базовой станцией, что, безусловно, снижает уровень воздействия на человека и потенциальную опасность мобильников, считает он.

С другой стороны, по мнению Валентина Сусляева, в быту становится всё больше источников электромагнитного излучения –– оно буквально проникает во все области нашей жизни. Поэтому в целом надо быть готовым для защиты здоровья, в первую очередь детей, от этой опасности. Разрабатывая соответствующие нормы, необходимо учитывать влияние источников электромагнитного излучения в комплексе, заключил он.

Валерий КОДАЧИГОВ, Ольга КОЛЕНЦОВА