04.07.2019 10:00 374

В ходе обсуждения реформы надзора и контроля за бизнесом в Белом доме Минтруд будет выступать за особое положение госрегулирования трудовых отношений. По мнению ведомства, к нему нельзя применять будущий закон об обязательных требованиях, а второй элемент реформы контрольно-надзорной деятельности — будущий закон о госконтроле — требует корректировок. Главный аргумент ведомства, поддерживаемый профсоюзами,— появление рисков для работников в противовес преимуществам для работодателей. Впрочем, пока Минтруд сохраняется в списке ведомств, чьи нормативные акты могут попасть под «регуляторную гильотину», о том, что это необходимо, заявляют и в РСПП.

Минтруд предлагает ограничить действие реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) на трудовые отношения. Об это в письме вице-премьеру Татьяне Голиковой от 26 июня сообщил глава ведомства Максим Топилин. Напомним, в начале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с идеей сократить излишние требования надзорных органов к бизнесу с помощью «регуляторной гильотины». По плану правительства инвентаризация всех обязательных требований к бизнесу должна завершиться до 1 февраля 2020 года (подробнее см. "Ъ" от 19 июня), и после этого срока все нормы, которые ведомства не актуализируют, будут отменены.

В ходе обсуждения, впрочем, выяснилось, что масштаб реформы может оказаться меньше, чем изначально пообещали бизнесу, ряд ведомств уже предложили вывести из-под ее действия отдельные сферы экономики.

Источник "Ъ" в аппарате правительства сообщил, что в нынешнем перечне ведомств, попадающих под «регуляторную гильотину», Минтруд по-прежнему сохраняется, но ведомство рассчитывает хотя бы частично ограничить влияние реформы на свою зону ответственности.

Как отмечает господин Топилин, необходимость исключить социально-трудовые отношения из сферы действия будущего закона об обязательных требованиях вызвана, в частности, тем, что предлагаемая в проекте отмена требований ряда нормативных актов приведет к необходимости их повторного утверждения без изменения содержания, при этом пересмотр потребует длительных переговоров между профсоюзами, работодателем и государством. К тому же пересмотр либо отмена норм трудового законодательства, снижающие уровень гарантий работникам, должны сопровождаться введением новых компенсирующих мер для поддержания прежнего уровня гарантий для граждан: значительная часть таких положений базируется на нормах Конституции и международного права, включая ряд конвенций Международной организации труда. Проделать всю эту работу в сроки, предусмотренные для реформы, по мнению министра, невозможно.

Есть у Минтруда и замечания ко второму элементу реформы — проекту федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Так, указывает Минтруд, в проекте в число актов, содержащих обязательные требования, не включены нормативные правовые акты самого ведомства, а они, например, устанавливают принципы охраны труда и нормы выдачи средств индивидуальной защиты. Также законопроект предполагает отмену требований соблюдения работодателями норм, закрепленных правовыми актами СССР и РСФСР, однако в сфере труда эти документы регулируют, например, районные коэффициенты к зарплате на Крайнем Севере и списки работ и профессий, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Кроме того, проект закона о госконтроле запрещает проверки предприятий по обращениям граждан и профсоюзов, однако в трудовой сфере в 2018 году таких обращений было 463 тыс., благодаря им работникам выплатили незаконно задержанную зарплату на 13,5 млрд руб. и оформили более 10 тыс. трудовых договоров, отмечает Минтруд. Таким образом, по мнению министерства, реформа КНД в сфере трудовых отношений может затронуть лишь ее отдельные детали. Что касается необходимости актуализировать устаревшее законодательство, то, указывает ведомство, эта работа и так идет, например с 2013 года ведомство пересмотрело 30% правил охраны труда.



В пользу Минтруда ожидаемо готовы выступить профсоюзы, а против — работодатели. Так, по мнению члена совета профсоюзного объединения «Конфедерация труда России» Павла Кудюкина, сейчас нет необходимости срочно пересматривать трудовое законодательство, даже несмотря на наличие в нем советских нормативных актов. «Кроме того, скорость проведения реформы контроля и надзора может дать бизнесу возможность избавиться от ряда норм по обеспечению прав работников, что приведет к конфликту работодателей и профсоюзов»,— говорит он. По мнению Александра Сафронова, проректора Академии труда и социальных отношений, образовательной структуры Федерации независимых профсоюзов России, минимизация контроля за трудовой сферой со стороны государства не приведет к ускорению экономического роста, но создаст риски нарушения прав работников. «У нас нет оснований для снижения надзора за работодателями, у нас выявляется в несколько раз меньше случаев профессиональных заболеваний работников, чем в Дании, где социальное обеспечение на порядок лучше»,— говорит он. Глава РСПП Александр Шохин, напротив, указывает на наличие в трудовой сфере избыточного регулирования и необходимость его пересмотра. «Его вполне можно провести в сроки реформы на базе Российской трехсторонней комиссии с участием всех сторон партнерства»,— говорит он. Отметим, что Минтруд выступал за перенос контрольно-надзорной реформы в своей зоне ответственности на два года еще в ее начале (см. "Ъ" от 19 мая 2016 года ), тогда ведомство утверждало, что сроки введения риск-ориентированного подхода к КНД недостаточны. По данным доклада РСПП и ВШЭ (см. "Ъ" от 12 марта ), к 2019 году «дорожная карта» по оптимизации обязательных требований в трудовой сфере была выполнена на 33%.

Напомним, что реформу КНД курирует вице-премьер и глава аппарата правительства Константин Чуйченко, возглавлявший контрольное управление президента во время президентского срока Дмитрия Медведева. Как отмечают источники "Ъ" в правительстве, есть вероятность, что курирующий Минтруд вице-премьер Татьяна Голикова поддержит Максима Топилина в споре с ним только частично, несмотря на необходимость учитывать интересы «подведомственных» ей профсоюзов и работников.

Анастасия МАНУЙЛОВА, Евгения КРЮЧКОВА