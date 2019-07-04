04.07.2019 10:10 374

При всей любви бизнеса, регулятора и общества к инновациям внедрение именно биометрии идет медленнее, чем было запланировано, и сопровождается значительным числом критических замечаний как со стороны клиентов, так и со стороны банков. Первые не до конца понимают, зачем сдавать данные в ЕБС, и задаются вопросом о том, насколько это безопасно. Для вторых медленное накопление профилей является ограничением к полноценному использованию технологии: информации недостаточно для принятия решения о введении новых бизнес-процессов.

Технология особенно актуальна для розничных кредитных организаций, в которых сотрудники должны верифицировать клиента, то есть подтвердить его личность и исключить возможность того, что он мошенник. В таких банках около 1,5% заявок происходят по поддельным документам. Это и электронное мошенничество, когда сканы документов подделывают с помощью графических редакторов, и механическое мошенничество, когда переклеивают фото или изменяют информацию в бумажных удостоверениях личности. Человек далеко не всегда может распознать такую подделку, а кроме того, сотрудник может находиться в сговоре с нечистым на руку потенциальным клиентом. Использование биометрических технологий для верификации подразумевает, что фотографию клиента с его изображением в удостоверении личности сверяет специальная программа, которая одновременно проверяет и подлинность документа.

Только предотвращение подобных правонарушений экономит банкам более 10 млн рублей в год. Кроме того, технология позволяет оптимизировать штат сотрудников, увеличить скорость и качество обслуживания клиентов. Высокое качество проверки помогает обнаружить не только мелкое кредитное мошенничество, но и способствует противодействию более серьезным нарушениям, которые потенциально могли бы нанести банку гораздо больший вред, — легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Несмотря на все преимущества технологии, наш опыт общения с кредитными организациями показывает, что есть несколько значительных препятствий на пути ее распространения.

Один из самых удивительных фактов заключается в том, что для многих банков технологии вообще и биометрия в частности все еще находятся в статусе угрозы их привычным, но низкоэффективным бизнес-процессам. Изменения в таких организациях происходят только ради того, чтобы пройти проверку ЦБ. Но в современных реалиях отсутствие опыта в технологической трансформации бизнеса приведет к тому, что деньги на освоение биометрии будут потрачены в любом случае, однако сделано это будет наименее эффективным образом.

Другое препятствие на пути широкого распространения биометрии в российских кредитных организациях — стоимость технологии, которая, в свою очередь, состоит из капитальных и операционных затрат.

К капитальным можно отнести необходимость оборудования филиалов техникой, качество которой позволит использовать биометрию. Интеграция и первичный запуск проекта по сбору биометрии для собственных нужд банка стоит от 3 до 10 млн рублей в зависимости от размера банка и текущего состояния его базы. Кроме того, техподдержка обойдется в среднем в 1,5 млн рублей в год.

Сейчас пункт выдачи кредитов в каком-нибудь магазине бытовой техники и электроники с большой долей вероятности оборудован старой веб-камерой, либо некачественным сканером, либо и тем и другим. В результате в систему поступят изображения, непригодные для сравнительного анализа. Рекомендуемое расширение для биометрии — 800x600 пикселей.

Операционные затраты — это стоимость внесения в собственную базу банка одной страницы биометрической информации. Сегодня она составляет от 25 до 50 рублей. Не все финансовые организации могут позволить себе проверку каждого пришедшего к ним потенциального клиента. Поэтому на этапе внедрения технологии очень важно правильно выстроить бизнес-процесс: сначала идентифицировать и проверить человека более простыми и бесплатными методами и только потом обратиться к платным инструментам — кредитному бюро и подтверждению биометрией.

Эффективность инновации будет также зависеть от правильного анализа клиентского сегмента и соответствующей настройки порогов срабатывания системы в зависимости от риск-аппетита для каждого бизнес-процесса. К плюсам биометрии стоит отнести возможность введения дополнительного фактора аутентификации в высокорискованных транзакциях ДБО, а также в возможности проведения внутренних расследований с использованием накопленных биометрических данных.

Лилия ШАРОВАТОВА, Forbes Contributor

