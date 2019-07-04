04.07.2019 10:30 289

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества тринадцати бывших топ-менеджеров АО КБ «Банк развития технологий» (БРТ), говорится в определении суда.

Требование о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества было направлено в суд в рамках заявления АСВ о взыскании с экс-руководителей убытков в размере 1,6 миллиарда рублей.

Однако арбитраж посчитал, что заявителем не представлены доказательства наличия реальной угрозы неисполнения судебных актов и необходимости принятия обеспечительных мер. Кроме того, отсутствуют доказательства того, что непринятие обеспечительных мер приведет к причинению значительного ущерба кредиторам, отмечается в определении суда.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролировавшими БРТ лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению ликвидной ссудной задолженности недвижимым имуществом по завышенной стоимости, что, по мнению АСВ, причинило банку ущерб.

Указанные обстоятельства в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 53.1 Гражданского кодекса РФ являются основанием для привлечения членов органов управления банка и иных лиц, имевших фактическую возможность определять действия БРТ, к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, считает агентство.

Арбитражный суд Москвы 2 августа 2016 года признал АО КБ «Банк развития технологий» несостоятельным (банкротом).