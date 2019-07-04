Рубль умеренно дешевеет в День независимости США

04.07.2019 11:00 310

Рубль начал торги четверга умеренным снижением, и против него могут играть смещение баланса дивидендных потоков в сторону покупателей валюты, а также ожидания сезонного ухудшения текущего счета РФ; поддержкой же выступает настрой мировых рынков на снижение ставки ФРС и локально — сокращение валютных интервенций Центробанка с завтрашнего дня.

Внутридневная активность и рыночная ликвидность будут ограничены фактором выходного в США, Дня независимости.

"Сегодня внешний фон для рубля складывается пока нейтральным, внутренних новостей также не ожидается. Поэтому ждем от российской валюты в паре с долларом продолжения консолидации в районе чуть выше 63,00", — сказал Алексей Антонов из компании Алор Брокер.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,38, и российская валюта теряет 6 копеек от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.20 МСК дешевеет на 11 копеек, котировки — вблизи 71,50.

На форексе пара евро/доллар сейчас в минимальном плюсе, котировки вблизи $1,1284.

Большинство сырьевых и развивающихся валют показывает незначительные положительные изменения — участники рынка форекс продолжают закладывать в котировки ожидания снижения ставки ФРС 31 июля с оглядкой на падение доходности 10-летних госбумаг США до свежего минимума с ноября 2016 года, 1,9390% годовых.

Баррель Brent дешевеет на 1,1% и оценивается в $63,10.

Банк России с учетом плановых и отложенных интервенций купит с 5 июля по 6 августа валюту на 295,4 миллиарда рублей, тратя по 12,8 миллиарда в день ($202 миллиона) против ежедневных покупок на 19,1 миллиарда рублей в текущем периоде ($301 миллион).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ