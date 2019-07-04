04.07.2019 13:00 336

Ниже следуют высказывания председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной во время выступления на Международном финансовом конгрессе в четверг:

"Важнейший несущий элемент макростабильности – это следование правительства бюджетному правилу. Оно позволило в значительной степени изолировать экономику от колебаний нефтяных цен и накопить подушку безопасности на случай реализации рисков".

"Но макростабильность – это еще не рост. А рост сейчас около 1,5-2%, а в первом квартале он вообще составил лишь 0,5%. При очень низкой безработице. И это тот результат, который мы будем иметь без структурных изменений. Потому что политика по поддержанию макроэкономической стабильности позволяет только стабилизировать экономику около ее текущего потенциала".

"Основное, что нужно для того, чтобы экономика начала расти – это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением внимания на непервостепенные факторы".

"Если в период кризисных явлений 2014-2015 года в качестве "простых решений" предлагалось введение ограничений на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или широкомасштабная раздача денег "нужным стране" предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума".

"Я должна в очередной раз, констатировать, что никаких простых решений не бывает. Это хорошо понятно тем, кто сталкивался когда-либо с решением оптимизационных задач. Если действительно ограничивающим является один фактор – в нашем случае это прежде всего инвестиционный климат, — то как бы мы ни меняли другие факторы, улучшения ситуации мы не получим".

"...Если пытаться, раздавая дешевые деньги, маскировать структурные проблемы, то наша страна потеряет еще больше времени: сначала мы лишимся завоеванной с таким трудом макроэкономической стабильности, а потом будем заново решать проблему ее восстановления, окончательно подорвав веру в завтрашний день у населения и бизнеса".

"Если говорить о проблеме кредитования реального сектора, то безусловно, Банк России очень заинтересован в том, чтобы оно развивалось. И в рамках подходов стимулирующего регулирования мы будем стремиться делать корпоративное кредитование более привлекательным для банков, конечно, без ущерба управлению рисками, тщательного анализа банками заемщиков. Как я уже сказала, кредитовать всех подряд или "нужные" компании совершенно неправильно и будет только вредить росту экономики".

"Третий – и самый масштабный вызов – связан с развитием платформенных решений, когда один продавец может предлагать разные типы финансовых продуктов, и выходом на финансовый рынок нефинансовых игроков, в том числе, и крупнейших технологических, BigTechо-в.

Эта ситуация создает и большой вызов для нас, для центрального банка. Какое регулирование применять к нефинансовым компаниям, предоставляющим финансовые сервисы?

Как регулировать игроков, продающих одновременно продукты разных типов – банковские, страховые, инвестиционные и так далее?

Кто должен иметь доступ к деньгам центрального банка? Только банки, как сейчас? Или и финтех компании?

В Швейцарии, например, есть лицензии финтех компаний, в Гонконге – виртуальных банков, Банк Англии тоже начал работать с новыми игроками по правилам финансового рынка. Мы тоже начинаем думать о том, чтобы открыть финтеху прямой доступ к операциям с центральным банком".

"Тенденции в развитии рынка, о которых я сказала, подталкивают нас к тому, чтобы сместить акцент в регулировании с требований к юридическому лицу на требования к осуществляемой деятельности. Если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности".

"В банковском регулировании — можно отменить норматив Н10.1, ограничивающий совокупную величину кредитного риска банка в отношении всех инсайдеров. Этот норматив стал избыточен после вступления в силу Н25".

Елена ФАБРИЧНАЯ, Татьяна ВОРОНОВА