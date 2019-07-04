04.07.2019 15:00 282

Переход на электронные трудовые книжки будет плавным, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев, а для работодателей это позволит экономить сотни миллионов рублей.

С 2021 года привычные практически любому работнику бумажные трудовые книжки, куда тщательно вписывается вся профессиональная деятельность человека, постепенно начнут уходить в прошлое. Отвечая современным цифровым тенденциям, трудовые отношения тоже постепенно наполняются новыми электронными форматами.

На заседании в четверг правительство рассмотрело пакет законопроектов , который позволит перевести в электронный вид сведения о работе, стаже и других аспектах профессиональной деятельности граждан. Нововведения коснутся около 60 миллионов работников и 8,5 миллиона хозяйствующих субъектов.

В кабинете министров решили, что переход на электронные трудовые должен быть плавным. "Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, — заявил Дмитрий Медведев. — В течение 2020 года сами работодатели будут готовиться к таким изменениям".

Кому бумажная трудовая книжка привычнее и удобнее, тот сможет ее сохранить. Для этого необходимо до конца 2020 года написать соответствующее заявление. Если же работник это не сделает, то с 1 января 2021 года учет сведений о его трудовой деятельности автоматически переведут на электронный формат, а бумажную трудовую выдадут на руки, поскольку работодатель освобождается от ответственности за ее хранение.

Для граждан, впервые поступающих на работу, выбора не будет — бумажную трудовую книжку им уже не оформят, все сведения станут сразу учитывать в электронном виде.

Преимущества цифрового формата очевидны, считает премьер-министр. Для работодателей речь идет о снижении издержек, связанных с ведением и хранением трудовых книжек. "Тут экономию по-разному считают, в любом случае это сотни миллионов рублей", — отметил Медведев.

Граждане могут не сильно беспокоиться за утрату трудовой. Сейчас при ее потере необходимо создавать копию, собирая информацию из всех источников. Это неудобно, а восстановление таких документов растягивается на многие месяцы.

Правительство также предусмотрело обязанность работодателя возмещать работнику не полученный им заработок в случае задержки выдачи ему при увольнении сведений о трудовой деятельности, внесения в них неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Кроме того, предприятия обяжут с 1 января 2020 года предоставлять в информационную систему Пенсионного фонда сведения о трудовой деятельности работников. Это нужно делать ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. С 1 января 2021 года такие сведения в случаях приема на работу или увольнения должны представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего внутреннего документа.

За нарушение сроков, предоставление неполной или недостоверной информации государство установит для предприятий административную ответственность. Она же предусмотрена для должностных лиц работодателя в виде предупреждения за неоднократное нарушение. Под этим понимается совершение работодателем таких действий два и более раза в течение года.

Владимир КУЗЬМИН