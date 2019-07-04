04.07.2019 17:00 276

Банк «ФК Открытие» принял решение изменить слоган, после того как его, будучи основным акционером кредитной организации, раскритиковал ЦБ. В итоге словосочетание «государственный банк» в слогане кредитной организации изменится на «надежный банк». Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель правления банка Михаил Задорнов.

Новый слоган был продемонстрирован в презентации банка на Международном финансовом конгрессе, который в четверг, 4 июля, открылся в Санкт-Петербурге. Теперь он выглядит как «надежный банк нашего времени». Рекламная кампания с новым слоганом стартует со следующей недели, 8 июля.

Изначально, пояснил глава кредитной организации, слоганов у «Открытия» было два. «Первый — это «меняемся вместе с вами». И второй слоган будет «надежный банк нашего времени», — сказал Задорнов. В дальнейшем в своих продуктах кредитная организация, по его словам, будет использовать именно эти слоганы.

В конце июня банк «Открытие», который был взят на санацию в конце августа 2017 года, объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Изначально кредитная организация планировала позиционировать себя под слоганом «Открытие — государственный банк нашего времени». Амбассадором бренда стал российский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста.

Центробанк и ФАС подвергли такие планы «Открытия» критике и пригрозили мерами. Финансовый регулятор отметил, что выступает категорически против любых маркетинговых акций, которые указывают на долю государства в банке, поскольку это «прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере». Антимонопольщики, в свою очередь, указали, что «рассматривают вопрос о применении мер антимонопольного реагирования».

Евгения МАЛЯРЕНКО, Анна ТРУНИНА, Анна ПУСТЯКОВА