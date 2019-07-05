05.07.2019 08:00 425

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

- В ближайшие дни курс рубля может ослабнуть в рамках технической коррекции до 64,46 за доллар, а возможно и до 65,56. Курс единой европейской валюты будет стремиться к уровням в диапазоне 72,27 и 74,47 рубля.

Для российской валюты в ближайшее время наступит время проверок на устойчивость и прочность того укрепления, которое произошло в первом полугодии.

- В ближайшие дни курс рубля может ослабнуть в рамках технической коррекции до 64,46 за доллар, а возможно и до 65,56. Курс единой европейской валюты будет стремиться к уровням в диапазоне 72,27 и 74,47 рубля.

Для российской валюты в ближайшее время наступит время проверок на устойчивость и прочность того укрепления, которое произошло в первом полугодии.

Так что под влиянием общего внешнего фона, курс рубля, при негативном сценарии, может снова вернуться на уровни в 69-70 рублей за доллар. А самым неприятным и пока сказочным сценарием будет такая ситуация, когда на фоне явного обострения между США и Ираном нефть будет стоить 80 долларов за баррель. И курс рубля на фоне кризиса на глобальном рынке капитала будет приближаться к 80 за доллар. Но это, еще раз подчеркнем, вариант на данный момент маловероятный.

Пока же в ближайшие дни — до 10-15 июля — мы, скорее всего, столкнемся с вялым отступлением рубля от уровней пикового укрепления этого года. Произойдет это в совокупности внешних и внутренних факторов. К концу недели ждем уровни в 64,46 и 65,56 рубля за доллар.

Георгий ПАНИН