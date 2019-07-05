05.07.2019 08:20 347

В периоды отпусков у большинства людей меняется рабочий ритм. Пока одни отдыхают, другим приходится вкалывать за двоих, а то и за троих. В Роструде "РГ" объяснили, как работодатели должны оплачивать труд тех, кто, оставшись на рабочем месте, одновременно выполняет свои обязанности и обязанности ушедших в отпуск коллег.

Существует несколько способов замены отпускников . Совмещение. Это когда работник совмещает свою работу и работу отпускника. Временный перевод. Когда работник выполняет только обязанности отпускника. Совместительство. Работник тратит на работу отпускника свободное от основной работы время. Есть еще вариант — принять на место отдыхающего временного сотрудника.

В Роструде уточняют, что работа по совместительству осуществляется работником на регулярной основе в свободное от основной работы время на основании отдельно заключаемого трудового договора. Она должна длиться не больше четырех часов в день либо целый день (если он свободен от выполнения обязанностей по основному месту работы). Но при любом раскладе продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. Соответственно, оплачиваться работа по совместительству должна пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.

В отличие от совместительства совмещение профессий или должностей имеет место в рамках одного трудового договора, и работа выполняется в режиме обычного рабочего времени.

Работа в условиях совмещения должна оплачиваться, сумма должна быть прописана в дополнительном соглашении, она может зависеть от объема выполненной работы или количества отработанного времени.

Совмещение профессий допускается с письменного согласия работника. Кроме того, работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом работника письменно.

Марина ГУСЕНКО