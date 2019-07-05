05.07.2019 08:30 322

Значительно — до 56% от утраченного заработка — увеличить пенсию можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). Такой вывод содержится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса. 5 июля документ («Известия» ознакомились с ним заранее) представят регулятору, исполнительной власти и общественности. Если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для ИПК, их участниками в ближайшие годы могут стать до 15 млн человек. Представители отрасли полагают, что на фоне невысоких доходов следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что история с ИПК себя практически исчерпала и без автоподписки эта система автоматически становится правопреемником НПО.

История с ИПК, который должен был решить проблему накоплений и повысить выплаты будущим пенсионерам, зашла в тупик, о чем недавно уже писали «Известия». Пенсионный рынок принялся за разработку собственных предложений, как обеспечить прибавку к выплатам людям на заслуженном отдыхе. Так, в НАПФ видят будущее в развитии корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. В феврале-марте 2019 года НАПФ опросил 26% НПФ (90% рынка НПО), на основании чего и был подготовлен обзор. Основная часть документа сводится к сравнению корпоративных и индивидуальных пенсионных программ. По мнению авторов, потенциал имеет формирование будущей прибавки к госпенсии — как при помощи работодателя, так и без него.

Обзор НАФП показал, что количество участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений практически сравнялось. Если в первом случае речь идет об 1,89 млн, то во втором — об 1,78 млн человек. При этом 1,18 млн граждан уже получают корпоративную пенсию, а у «индивидуалов» этот показатель значительно ниже — 0,03 млн человек. 90% взносов приходится именно на программы с поддержкой работодателя. Что неудивительно, учитывая, что средний размер взносов по такому виду НПО составляет 46 тыс. в год. В индивидуальном НПО — всего 5 тыс. рублей. Соответственно различаются и средние счета: 312 тыс. и 23 тыс. При этом, указывается в документе, в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты, что говорит о потенциале этого направления.

Два плюс два и еще один

Важен и вывод, который представлен в обзоре: «В текущих экономических условиях маловероятно улучшение ситуации с накоплениями граждан и изменение их отношения к самостоятельному формированию пенсии». И хотя авторы доклада отрицают, что он каким-либо образом связан с ИПК, не заметить аллюзию с учетом противопоставления корпоративных и индивидуальных планов сложно.

— Сегодня всё идет к тому, что ИПК превратится в НПО, хотя наши предложения и не связаны с индивидуальным пенсионным капиталом, а обзор — аналитика, призванная привлечь внимание к рынку, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» глава НАПФ Константин Угрюмов. — Корпоративные программы стагнируют после введения ОПС (обязательного пенсионного страхования), которое не мотивировало организации к формированию дополнительной пенсии. Но при дополнительных стимулах со стороны государства и участии работодателей НПФ смогут привлечь 15 млн человек на корпоративные планы.

По его словам, в вопросе чисто индивидуального НПО всё упирается в проблему низких доходов населения — у людей недостаточно средств, чтобы откладывать на прибавку к пенсии. Но при определенных условиях, уверены в НАПФ, корпоративные программы могут увеличить коэффициент замещения (утраченного заработка) с нынешних 36% на 10–20 п.п.

Для достижения такого результата НАПФ хочет обратиться к ФОИВам с несколькими предложениями. Во-первых, о снижении финансовой нагрузки на граждан за счет софинансирования. Общий объем взносов ассоциация предлагает сделать на уровне 5%, из которых по 2% будут делать работодатели и гражданин, а 1% — государство.

Во-вторых, среди предложений НАПФ — налоговое стимулирование как работника, так и работодателя, что, кстати, предусмотрено в концепции ИПК. Ассоциация считает, что нужно освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО. Согласно ее расчетам на основании нынешних пенсий, эта мера уже сейчас позволила бы сохранить в доходах пенсионеров в среднем 450 рублей. А выпадающие доходы из бюджета при такой схеме составили бы всего 6 млрд рублей. Также НАПФ предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что те отработали не менее трех лет.

Операция «Правопреемник»

Эксперты, опрошенные «Известиями», склонны считать, что история с ИПК излишне затянулась и в добровольном формате она не будет отличаться от негосударственного пенсионного обеспечения.

— Безусловно, этот вопрос связан с ИПК, поскольку в добровольном формате он может стать с экономической точки зрения правопреемником НПО. И уже теряется смысл делить пенсионные резервы и накопления. Сейчас трудно говорить, имеет перспективы такой вариант или нет. Всё зависит от политической воли регулятора и исполнительной власти, — считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин.

По его мнению, в отличие от ИПК, концепция которого предполагала унификацию, НПО — более гибкий инструмент, что позволяет развивать конкуренцию.

— Кроме того, НПО не вызывает у людей аллергию, как многочисленные реформы, которые повлияли на репутацию ИПК. Однако негосударственное пенсионное обеспечение не отвечает на ключевой вопрос — что будет с пенсионными накоплениями? — отмечает он.

В свою очередь управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин не уверен, что даже дополнительные стимулы будут способствовать развитию этого направления.

— Наиболее существенный ограничитель для любых добровольных пенсионных программ — отсутствие сбережений у большинства населения. В подобных условиях вкладывать средства в пенсионные программы даже с учетом возможного стимулирования в виде налоговых льгот и софинансирования может себе позволить лишь небольшая часть граждан, имеющая высокие доходы. Но эти люди и сейчас используют различные инструменты для накопления и инвестирования, начиная от привычных депозитов и заканчивая индивидуальными инвестиционными счетами, — говорит Алексей Янин.

Эксперт сомневается, что эта прослойка населения откажется от привычных инструментов. По его словам, опыт некоторых НПО показывает, что многие граждане, даже став участниками программы, не всегда готовы совершать регулярные взносы на протяжении многих лет.

Анна КАЛЕДИНА

