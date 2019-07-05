05.07.2019 08:50 505

Россияне стали меньше говорить по мобильным телефонам –– звонки переходят в бесплатные мессенджеры, в них же абоненты стали чаще переписываться друг с другом. Например, за год время, которое тратят на разговоры по сотовым жители столицы, сократилось на 6,5%. Это следует из статистики Минкомсвязи за I квартал 2019-го, с которой ознакомились «Известия». Речь идет о традиционной мобильной телефонии, звонках с номера на номер. В январе–марте этого года голосовой трафик снизился по всей России, но в масштабе страны падение не так заметно –– около 3%. Тенденция начала складываться давно, но в этом году переток «голоса» в мессенджеры стал более явным, говорят эксперты.

Впереди –– Москва

В I квартале 2019 года московские абоненты проговорили по мобильным телефонам 14,3 млрд минут, следует из материалов Минкомсвязи, с которыми ознакомились «Известия». За тот же период 2018 года этот показатель составлял 15,3 млрд минут (минус 6,5%), а 2017-го — 16,2 млрд минут (снижение на 11,7%).

По России голосовой трафик мобильной телефонии, по сравнению с I кварталом 2018-го, сократился на 2,8% — до 108,5 млрд минут.

Такая динамика свидетельствует о том, что всё большую популярность в России приобретают WhatsApp, Viber и аналогичные сервисы, сказал «Известиям» гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. С одной стороны, пользователи смартфонов всё чаще звонят друг другу через них, пользуясь дешевым и качественным мобильным интернетом. С другой –– профиль общения меняется, люди чаще стали писать в мессенджерах, чем звонить и отправлять традиционные платные SMS, отметил эксперт.

В прошлом году компания Ernst & Young провела опрос российских пользователей мобильной связи. Из него выяснилось, что 8% звонили через мессенджеры чаще, чем набирали обычный телефонный номер. 31% респондентов сказали, что говорят через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. Еще 11% заявили, что звонят с их помощью, когда голосовая связь недоступна.

В Москве переток голоса из сегмента традиционной телефонии в коммуникационные интернет-сервисы связан с тем, что в столице покрытие сетей четвертого поколения велико, как ни в одном другом регионе России, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. С быстрым мобильным интернетом звонить через мессенджеры комфортнее. Отчасти интересу к коммуникационным интернет-сервисам способствует широкая сеть точек бесплатного публичного Wi-Fi, считает эксперт.

Традиционно инновации сначала приживаются в Москве, а затем распространяются в регионы, объясняет Константин Анкилов. Кроме того, в столице больше смартфонов –– то есть выше число потенциальных пользователей мессенджеров, отмечает он. Рост проникновения смартфонов –– один из факторов, способствующих увеличению интенсивности пользования мессенджерами по России в целом, считает эксперт.

Голосовой трафик по темпам роста уступает мобильному интернету, и эта тенденция существует уже давно, сказал «Известиям» представитель «Мегафона». Это не значит, что абоненты перестали говорить –– они теперь чаще пишут или отправляют голосовые сообщения друг другу, совершают звонки через приложения и мессенджеры. Поэтому доступность приложений и скорость интернета сегодня играют особенно важную роль, подчеркнул представитель оператора.

Интернет-трафик постоянно растет, а пользователи всё активнее выбирают безлимитные предложения, отметил в разговоре с «Известиями» представитель «Вымпелкома» («Билайна»). Но, несмотря на это, для многих абонентов голос остается по-прежнему востребованной услугой –– это видно, в частности, на примере тарифной линейки-конструктора, где треть абонентов меняют дата-трафик на минуты, пояснил он.

Дешевый и еще дешевле

По данным Mediascope, в апреле этого года самым популярным мессенджером в России у пользователей мобильных устройств в возрасте 12–64 лет был WhatsApp. В это приложение хотя бы раз в день заходило 39,7% пользователей. Далее следуют Viber (18,8%), Telegram (9,5%) и Skype (2%).

По мнению Дениса Кускова, по России в целом перетоку голоса в мессенджеры способствует существующая структура сотовых тарифов. В пакетах, которые предлагают операторы, включено относительно немного минут и много интернет-трафика, гигабайтов, которые многие абоненты просто не используют, объясняет он. А раз так, пользователям, во всяком случае говорящим много, выгоднее звонить по интернету, делает вывод эксперт.

Звонить через мессенджеры дешевле, согласен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. У многих операторов в тарифы включены бесплатные опции для разговоров через такие интернет-сервисы, при этом трафик стоит недорого. Но во многих пользовательских группах нормой, правилом хорошего тона считается вообще не звонить друг другу, а писать в мессенджерах –– это касается, к примеру, бизнес-сообщества, рассуждает эксперт.

Голосовой трафик в сетях Tele2 московского региона продолжает расти, но в сравнении с интернет-трафиком показывает более умеренную динамику, сказал «Известиям» представитель компании. Если по итогам первого полугодия 2019-го голосовой трафик вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, то дата-трафик увеличился почти в шесть раз, рассказывает он. Тренд на активное потребление мобильного интернета не отменяет привычки клиентов звонить по телефону, тем не менее драйвер выручки Tele2 — активное потребление дата-услуг, подчеркнул представитель компании.

В Московском регионе голосовой трафик абонентов МТС в 2017–2018 годах оставался стабильным, сказал «Известиям» представитель компании. В целом замедление темпов его роста компенсирует увеличение доходов от передачи данных и новых сервисов, таких как системная интеграция, облачные услуги, интернет вещей, развлекательные приложения, добавил он.

Валерий КОДАЧИГОВ

