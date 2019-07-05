05.07.2019 11:00 370

Рубль начал пятничные торги снижением, и против него играет текущая динамика ЕМ-валют и локальные факторы давления — ожидания ухудшения текущего счета РФ, обратная конверсия в сезон дивидендов, снижение активности экспортеров между налоговыми периодами, а также вчерашние "голубиные" комментарии главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной.

Активность при этом может оставаться ниже средних значений до публикации в 15.30 МСК важной статистики о занятости и безработице в США.

К 10.35 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,58, и российская валюта теряет 10 копеек от уровней предыдущего закрытия. Ранее был достигнут уровень 63,64, что близко от 2-недельного минимума рубля, 63,67.

К евро рубль к 10.35 МСК дешевеет на 3 копейки, котировки — вблизи 71,65.

"На следующей неделе начнется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль", — сказал Константин Бушуев из компании Открытие Брокер.

На форексе доллар дорожает на 0,1% против евро, котировки вблизи $1,1270, аналогичная динамика у него против большинства сырьевых и развивающихся валют.

Аналитики в среднем прогнозируют июньское увеличение числа новых рабочих мест в США на 160.000 против майского роста на 75.000.

Баррель Brent дешевеет на 0,2% и оценивается в $63,16.

Накануне председатель ЦБР предположила возможность снижения в июле ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов с текущего значения 7,50% годовых, что ослабит привлекательность операций кэрри-трейд с рублем. С другой стороны, ожидания агрессивного снижения ставки будут поддерживать текущий спрос на ОФЗ, что может краткосрочно сыграть на поле рубля.

Сдерживающим ослабление рубля может выступать факт снижения Банком России объема валютных интервенций: с учетом плановых и отложенных операций он купит с 5 июля по 6 августа валюту на 295,4 миллиарда рублей, тратя по 12,8 миллиарда в день ($202 миллиона) против ежедневных покупок на 19,1 миллиарда рублей в июне ($301 миллион).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ