05.07.2019 10:00 468

Доля россиян, которые ожидают снижения цен на жилье, выросла до 17 процентов, выяснили специалисты Domofond.ru . Это на три пункта больше, чем несколькими месяцами раньше.

Роста цен на жилую недвижимость ждут 45 процентов респондентов — за три месяца их доля не изменилась.

В Москве повышения цен на жилье в следующие три месяца ждет почти половина респондентов — 49 процентов. Эта доля с марта 2019 года увеличилась на шесть процентов. Стало больше тех, кто прогнозирует снижение стоимости жилой недвижимости: в марте таких было 15 процентов, а в июне — уже 17 процентов. Доля сторонников стабильных цен, соответственно, сократилась до 33 процентов.

Больше всего тех, кто считает, что цены на недвижимость в ближайшее время снизятся, в Саратове — 37 процентов, в Челябинске — 29 процентов, в Санкт-Петербурге — 23 процента, в Волгограде — 22 процента.

Больше всего покупателей, которые уверены в повышении цен в ближайшее время, в Тюмени — 65 процентов, в Ростове-на-Дону — 64 процента, в Сочи — 58 процентов, в Краснодаре и Красноярске — 53 процента.

Третий квартал благоприятным периодом для покупки недвижимости считает 61 процент. Остальные считают ближайшие месяцы неподходящими для покупки жилья. С марта покупательские настроения россиян изменились незначительно.

Позитивнее всех оценивают перспективы следующих трех месяцев респонденты из Тюмени, Волгограда и Уфы. В Тюмени благоприятным временем для покупки считают III квартал 2019 года 30 процентов опрошенных, в Волгограде — 28 процентов, а в Уфе — 22 процента.

Однозначно неподходящим временем для покупки жилья следующий квартал назвали 26 процентов жителей Саратова, 25 процентов — Нижнего Новгорода и 20 процентов опрошенных из Тюмени.

Ирина ЖАНДАРОВА