05.07.2019 16:00 334

Больше половины негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России считают, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в среднесрочной перспективе не повлияет на развитие негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Такое вывод следует из представленного Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) доклада «Деятельность НПФ по НПО. Предложения по развитию сегмента». Лишь незначительная доля опрошенных ассоциацией считает, что ИПК положительно повлияет на развитие рынка.

НАПФ опросила 26 входящих в ассоциацию НПФ по итогам деятельности в 2018 году. Совокупные пенсионные резервы опрошенных фондов составляли на конец года 1,1 трлн руб. (90% всей отрасли), совокупное число участников — почти 5 млн человек (77% отрасли).

При этом для НПФ не имеет большого значения, будет ли подключение населения к ИПК добровольным или с автоподпиской: и в том и в другом случае больше половины респондентов (54%) уверены, что внедрение ИПК никак позитивно на рынок не повлияет, говорят результаты опроса. Лишь 27% ждут сильного или существенного позитивного влияния (если подключение к ИПК будет автоматическим), и 35% — что введение скажется на рынке незначительно (если подключение будет добровольным).

Более того, 50% опрошенных фондов заявили, что внедрение ИПК с автоподпиской затормозит развитие уже существующего рынка негосударственного пенсионного обеспечения (ждут сильного или существенного негативного влияния), следует из доклада. Негативного влияние от внедрения ИПК без автоподписки прогнозируют лишь 12% фондов.

Какие споры идут вокруг ИПК

ЦБ и Минфин представили систему ИПК в 2016 году. Эта пенсионная модель призвана модернизировать замороженную в 2014 году накопительную систему и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости. Изначально предполагалось, что пенсионные взносы в систему ИПК будет платить сам работник, накопления будут его собственностью, а не государственной, взносы постепенно дойдут до 6% от зарплаты, а аккумулированные в прежней системе пенсионные накопления можно будет перевести в ИПК.

Основным спорным вопросом концепции ИПК стал принцип участия будущих пенсионеров в системе. Изначально предполагалось включение россиян в ИПК «по умолчанию» (чтобы не участвовать в системе, гражданин должен подать работодателю соответствующее заявление), но такой вариант вызывал принципиальные возражения социального блока правительства. А потом президент России Владимир Путин потребовал сделать систему добровольной, писали «Известия» и подтвердили РБК два федеральных чиновника.

Несмотря на то что запустить систему ИПК планируется с 1 января 2020 года, законопроект о ней все еще обсуждается различными ведомствами. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и первый вице-премьер Антон Силуанов публично говорили премьер-министру Дмитрию Медведеву о необходимости «определяться с законопроектом», так как стране нужны длинные деньги для инвестиций и ресурсы для роста пенсий.

Публичное обсуждение ИПК откладывалось из-за реакции граждан на повышение пенсионного возраста, говорил Силуанов. Почти две трети респондентов (63%) не хотели бы делать дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) помимо обязательных взносов, которые уже совершает работодатель, показывал опрос Левада-центра. Готовы к отчислениям 29%, и, по мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, это «очень большая цифра».

Фонды ждут налоговых послаблений

По мнению НПФ, больше всего в среднесрочной перспективе развитию рынка НПО способствовало бы не внедрение ИПК, а расширение налоговых льгот в части корпоративных программ негосударственных пенсий. Так считают 69% опрошенных. Сейчас существенная доля трудоспособных россиян испытывает финансовые трудности, отмечается в докладе НАПФ. Поэтому целесообразно ввести паритетное финансирование программ НПО, в которых государство, работодатели и работники участвовали бы на равных, государство — через налоговый режим.

Совокупный тариф по пенсионным взносам (5% от зарплаты) в докладе предлагается распределить так: работодатель платит 2%, работник — 2%, государство — 1%, приводят желаемую раскладку вложений в ассоциации. Это позволит увеличить коэффициент замещения (отношении пенсии к утраченному доходу) на 10-20 процентных пунктов у тех, кто отчисляет взносы по НПО в течение 40 лет, по сравнению с теми, кто в НПО не участвует, рассчитали в НАПФ.

Сейчас государственная пенсия в среднем покрывает 36% зарплаты (или 13 400 руб.), негосударственная пенсия при ее наличии дает еще 10 процентных пунктов (плюс 3,8 тыс. руб.), отмечается в документе.

НАПФ предлагает несколько возможных мер налогового стимулирования:

Не учитывать любые выплаты по НПО при определении налоговой базы для уплаты подоходного налога (НДФЛ). Это позволит увеличить негосударственную пенсию на 15% или на 450 руб. в месяц в среднем. Выпадающие доходы бюджета при этом составят не более 6 млрд руб. в год, заявляет ассоциация.

Чтобы привлечь молодых людей, можно ввести дифференцированные социальные налоговые вычеты для разных возрастных групп.

Налоговые послабления для работодателей, а именно — освобождать от уплаты налога на прибыль пенсионные взносы по договорам НПО в пользу лиц, которые, например, не менее 3 лет работают у данного работодателя.

Для повышения привлекательности НПО НПФ предлагают сохранить возраст назначения негосударственной пенсии по договорам заключенным после 1 января 2019 года на уровне 60 лет для мужчин и 55 — для женщин, то есть не учитывать повышения пенсионного возраста для государственных пенсий.

Включить НПО в систему гарантирования пенсионных взносов в АСВ.

Татьяна ЛОМСКАЯ