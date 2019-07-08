08.07.2019 08:30 273

В России могут начать использовать систему бонус-малус для расчета размера взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом «Известиям» сообщили в фонде. Взносы перечисляют работодатели, а затем из этих денег оплачивают больничные и компенсации при ЧП на производстве. Таким образом, расходы компаний, где сотрудники часто болеют или калечатся, могут вырасти, а предприятий со здоровым коллективом — сократиться. Актуарное оценивание долгосрочных обязательств означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей и статистику. Важно, чтобы реализация идеи не обернулась банальным повышением тарифов, опасаются бизнесмены.

ОСАГО для работника

О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование «Известиям» рассказали в пресс-службе ФСС. Сейчас работодатели отчисляют в фонд взносы в размере 2,9% от зарплаты каждого сотрудника, а работник получает за счет средств ФСС компенсацию, когда находится на больничном, и пособия в связи с материнством. Также выплаты получают родственники, если человек погибает из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае — размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше.

От чего конкретно может зависеть размер взноса в ФСС, пока не решено. В фонде сказали «Известиям», что хотят «сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда». Там добавили, что также планируют перейти к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Это означает, что возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь на теорию вероятностей, статистику и долгосрочные финансовые вычисления. В ФСС подчеркнули, что работы планируется проводить с участием всех сторон социального партнерства — то есть учитывать позиции правительства, работодателей и профсоюзов.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе актуарных расчетов также зафиксирован в плане мероприятий кабмина по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018-2020 годы. В аппарате Российской трехсторонней комиссии, которую возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, оперативно не ответили на запрос «Известий». В Минтруде предложили обратиться за комментариями на эту тему в ФСС.

Как следует из основных параметров проекта бюджета ФСС на 2020–2022 годы, в следующем году доходы фонда от страховых взносов составят 752 млрд рублей, а расходы по соцстрахованию на случай больничного, материнства, несчастного случая на производстве и профзаболеваний — 756 млрд рублей. С учетом того что средства ФСС идут также на содержание аппарата, оплату путевок в санатории для льготников и обеспечение инвалидов техсредствами реабилитации, дефицит бюджета фонда составит 9 млрд рублей в 2020 году. К 2021-му нехватка средств вырастет до 37 млрд рублей.

Взвесить риски

Однозначно сказать об увеличении среднего тарифа после пересчета нельзя, уверен член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, логичным было бы вычислять размер взноса для каждого работодателя на основе специальной оценки условий труда, которую уже проводят на предприятиях. Однако в этом случае необходимо, чтобы в ней участвовал представитель трудовой инспекции, заметил специалист. Также логично учитывать состояние здоровья сотрудников и дополнительные мероприятия по безопасности труда, которые проводит работодатель, считает Александр Сафонов.

Равная ставка для всех компаний распределяет ответственность среди всех участников рынка в одинаковой пропорции, заметил профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Аналогичная ситуация наблюдалась в рамках системы страхования вкладов до 2015 года, когда ставки взносов в АСВ были одинаковы для всех участников рынка. Тогда устойчивые и надежные банки являлись донорами средств в систему, чтобы по факту закрыть «дыры» в банках с отозванной лицензией.

Идея дифференцированных ставок резонна и будет стимулировать проактивный подход к сохранению здоровья сотрудников, полагает президент «Деловой России» Алексей Репик. Важно, чтобы реализация не обернулась банальным повышением тарифов и компании действительно поощряли за эффективные практики и «наказывали» за непродуктивные, отметил эксперт. При этом в бережном отношении к своему здоровью заинтересованы и сами сотрудники: ведь взносы в ФСС рассчитываются от размера фонда оплаты труда и при повышении тарифа можно сократить издержки, уменьшив расходы на зарплаты.

Сейчас тарифы взносов в ФСС уже дифференцированы по отраслям и в среднем составляют 2,9%. Максимальная ставка 8,5% действует для предприятий, экономическая деятельность которых относится к 32-му классу риска, — это, например, добыча каменного угля и разведение диких животных. Минимальный тариф 0,2% действует для первого класса — допустим, торговли или деятельности гостиниц, музеев, библиотек. Есть льготы для образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных и других учреждений, а также тех, что берут на работу инвалидов.

Анна ИВУШКИНА

