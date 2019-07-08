08.07.2019 08:40 383

Банки обсуждают создание "черного списка" поставщиков ИT-решений, которые отказывают кредитным организациям в обслуживании из-за санкций.

Как рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, были блокированы операции владельцев платежных карт одного из российских банков, который попал в санкционные списки. "Когда начали внимательно изучать, кто находится за спиной организаций, блокирующих операции, выяснилось, что бенефициары находятся в США, и очевидно, что они будут делать все, что предложит им американский госдеп. Сейчас будем предлагать, чтобы наши регуляторы внимательно следили за тем, кто является собственником тех или иных компаний и как они работают", — рассказал он.

Однако, по мнению руководителя направления импортозамещения компании "Инфосистемы Джет" Андрея Малова, законопроектом проблему не решить. Он полагает, что наказывать провайдеров процессинга за отказ в предоставлении услуг санкционным клиентам не имеет смысла, а правильнее создать санкционно-устойчивую процессинговую компанию в дополнение к Национальной системе платежных карт (НСПК).

"Поставщики решений не могут влиять на санкции. Например, у них используются лицензии какого-то из продуктов Microsoft, при заказе этих лицензий они обязаны указывать конечного потребителя. Указав другого пользователя, они несут риски потерять договор с корпорацией, а зачастую — и бизнес", — поясняет Евгений Лифшиц, руководитель Агентства кибербезопасности.

"Мы будем подталкивать исполнительную власть и регуляторов к тому, чтобы создавались условия и концентрировались ресурсы на развитие российских решений. Но быстро это сделать невозможно. Многие ИТ-решения в России пока не на уровне, — говорит Анатолий Аксаков. — Надо двигаться поэтапно, не вредить себе, но максимально снижая риски для российской экономики, бизнеса и государства. У нас многие платформы работают на основе тех решений, бенефициарами которых являются иностранцы либо российские граждане, покинувшие нашу страну. И они могут предпринять шаги, которые создадут риски для функционирования финансовой системы".

Директор группы технологической интеграции "Делойт", СНГ Рафаил Мифтахов считает, что для дальнейшего роста отечественных поставщиков ИТ-решений нужны не новые ограничения, а скорее меры по стимулированию их развития. В том числе за счет увеличения экспорта программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг. "Отечественные поставщики уже занимают значительную роль на рынке прикладного ПО в финансовой сфере. Например, на рынке автоматизированных банковских систем (АБС) доля зарубежных решений незначительна. А в сегменте системного ПО операционных систем или систем управления базами данных (СУБД) доминируют зарубежные решения. На рынке идет процесс замещения проприетарного ПО решениями на базе открытого ПО, но основным драйвером замещения являются экономические факторы", — считает Мифтахов.

Сегодня большинство основополагающих ИT-систем в банках имеют российскую основу, добавляет Максим Ермилов, управляющий партнер Strategy& (подразделение сети PwC) в странах Центральной и Восточной Европы: "Иностранные компании в этом плане нам не конкуренты, поскольку российские системы изначально заточены под отечественную специфику и даже превосходят в чем-то зарубежные. Сейчас тренд на отказ от покупных систем в пользу собственной разработки с использованием open-source решений (открытое ПО) для тех отделов предприятий, которые напрямую коммуницируют с клиентами и осуществляют клиентские операции".

Анатолий Аксаков уверен, что полное импортозамещение в финансовой сфере вообще невозможно, но работать в этом направлении надо: "Я бы поставил перспективу в пять лет, когда мы сможем большинство решений реализовать".

Импортозамещение в финансовой сфере технически возможно, но частичное, считают игроки рынка. Полное импортозамещение, в том числе и создание всей элементной базы, потребует очень высоких затрат и времени. За это время технологические лидеры выйдут на следующий уровень развития, а нам останется только их догонять.

Лучше направить инвестиции на создание решений и платформ, которые смогут занять лидирующие позиции на мировом рынке, увеличивая постепенно долю отечественных решений, уверен Рафаил Мифтахов.

Возможным решением проблемы могут быть решения на блокчейне, полагает Андрей Малов. "По сути, все упирается в миграцию с баз данных Oracle на альтернативную СУБД. Однако сам проект миграции будет рискованным и трудозатратным. С учетом критичности систем процессинга и АБС банки будут оттягивать переход до последнего. Для наименее болезненного решения такой задачи рекомендуется привлекать подрядчика с большим опытом в развертывании комплексных платформ с применением российских СУБД и аппаратного обеспечения", — отмечает Андрей Малов.

Елена БЕРЕЗИНА