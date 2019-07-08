08.07.2019 09:10 272

Бизнес выступил за субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство отелей. Такое предложение «Опора России», ТПП, РСПП и «Деловая Россия» подготовили к правительственному совещанию по стратегии развития туризма, которое состоится 8 июля («Известия» заранее ознакомились с материалами к заседанию). Предприниматели просят Минэкономразвития выдавать займы по ставке 3% на 15 лет. Это станет серьезным шагом на пути решения проблем привлечения инвесторов в отрасль и развития внутреннего туризма, а в результате позволит снизить цены на услуги, уверены участники рынка. Отток туристических денег из России за последние годы значительно превышает их приток: $35 млрд против $15 млрд. Эксперты уверены, что субсидирование необходимо, однако оно должно стать лишь частью большого пазла по развитию туристической отрасли в России.

Субсидия как вклад

Сейчас инвестиционные кредиты выдаются в среднем под 10% годовых. Основные российские бизнес-объединения — «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» — предлагают Минэкономразвития разработать программу субсидирования процентной ставки займов на строительство гостиничных объектов до 3% годовых со сроком на 15 лет. Соответствующая инициатива содержится в материалах к правительственному совещанию по стратегии развития российского туризма до 2035 года.

В Минэкономразвития, которое разрабатывает стратегию развития туризма до 2035 года, сообщили «Известиям», что предложения поступили в ведомство и в настоящий момент рассматриваются. Также изучается международный опыт, отметили в МЭР. В Ростуризме на вопросы «Известий» о том, как субсидирование кредитов повлияет на развитие отрасли, на момент публикации материала не ответили.

Основные причины, по которым инвесторов не привлекает отельный бизнес,— не только высокие кредитные ставки и короткие сроки займа, но и стоимость услуг ЖКХ, налоги и проверки надзорных органов. В результате издержки по цепочке переходят на потребителя — любые затраты, так или иначе расходы, включают в стоимость услуг, сказал «Известиям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Это, в свою очередь, делает внутренний туризм неконкурентным по сравнению с зарубежными направлениями.

По мнению главы ТПП РФ Сергей Катырина, субсидирование процентной ставки снизит нагрузку на бизнес, однако для того, чтобы высчитать, насколько повысится привлекательность сферы строительства отелей для инвесторов, надо провести детальный анализ данной меры. В любом случае это окажет позитивный эффект на стоимость туристических услуг для потребителя.

Сергей Катырин добавил, что во всех регионах страны, нацеленных на развитие туризма, в первую очередь должна быть приведена в соответствие с нынешними требованиями инфраструктура для путешествий автотранспортом.

— Здесь весьма нелишним будет опыт зарубежных стран, уже решавших подобные вопросы, в частности, с использованием типовой системы комплексов придорожных сетей. В первую очередь это необходимо сделать на уже существующих туристических маршрутах, например, таких как «Золотое кольцо», «Жемчужное ожерелье» и других, — отметил глава ТПП.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

За последние 12 лет прямые доходы от туризма в России в долларовом выражении снизились на 3%. Естественный туристический сезон на территории России не превышает 110 дней, что меньше стран-конкурентов на 36–91%. По данным Росстата и Всемирного банка, за последние несколько лет прямые доходы от туризма в России составляют около $15 млрд в год, в то время как россияне на выездной туризм тратят $35–39 млрд.

По данным Ростуризма, среднегодовая заполняемость гостиниц в России не превышает 60%. В столицах она выше: 63% — в Санкт-Петербурге и 74% — в Москве.

Деталь большого пазла

Субсидирование кредитов на строительство отелей должно быть вторым этапом после развития точек притяжения туристов и сопутствующей инфраструктуры, чтобы не оказалось так, что гостиницы, построенные на льготные кредиты, в итоге оказались полупустыми, сообщили «Известиям» в «Деловой России».

Стоимость заемных средств на строительство гостиничных объектов в России значительно выше, чем в развитых и многих развивающихся странах, рассказал председатель комиссии по туристской индустрии РСПП Сергей Шпилько. Однако она не является «палочкой-выручалочкой» для стимулирования развития отрасли. Нужен комплекс мер, в том числе налоговые льготы.

Ключевая проблема российских городов с высоким туристическим потенциалом — это очень низкая сезонность, подтвердил «Известиям» владелец развлекательной группы «Биг Джек» Николай Андреев. В Крыму или Санкт-Петербурге он длится не более четырех месяцев, а остальную часть года гостиницы пустуют и не приносят дохода. Эту проблему можно будет решить за счет развития событийного туризма, считает предприниматель.

За половину 2019 года в России было введено 624 гостиничных номера в брендовых гостиничных цепочках: это в пять раз меньше аналогичного показателя прошлого года, привели соответствующие цифры в JLL (занимается консалтингом в сфере недвижимости). По сравнению с тем же периодом 2016 года динамика открытия замедлилась в 2,7 раза, в первом полугодии 2017 года — в три раза.

Елена РОЖКОВА, Дмитрий ГРИНКЕВИЧ