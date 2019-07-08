08.07.2019 09:30 274

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО "Коммерческий банк "Интеркоммерц" о включении долга перед ним в размере 2,8 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета директоров ООО "Микрофинансовая организация "Домашние деньги" (является одной из крупнейших микрофинансовых компаний России) Евгения Бернштама, сообщили РАПСИ в суде.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению АКБ "Русский трастовый банк" ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик.

Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на "необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя".

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Апелляционная инстанция отметила, что "ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной". Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центрального банка (ЦБ) РФ и ООО "Коммерческий банк "Интеркоммерц" о банкротстве МФО "Домашние деньги".

В июне 2018 года МФО "Домашние деньги" по инициативе консультанта из аудиторско-консалтинговой фирмы КПМГ предложила держателям облигаций план реструктуризации выплат по облигациям. Он основывался на прогнозе по сборам от портфеля выданных займов и обязательстве КПМГ по поиску стратегического инвестора в проект.

"Вместе с тем план реструктуризации облигаций никоим образом не учитывал интересов кредиторов другого типа — как юридических, так и физических лиц, — заключивших с компанией договоры займа. Эти кредиторы посчитали инициативы КПМГ нарушающими их права и действия в интересах лишь одной группы кредиторов", — говорится в сообщении МФО.

Для предотвращения возможных судебных действий со стороны этой группы кредиторов компанией был проведен целый ряд переговоров, МФО намерена вернуть все заимствования с учетом интересов каждой группы кредиторов, сообщила тогда организация.