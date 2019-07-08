08.07.2019 10:10 379

Узнать о личностных и профессиональных качествах человека можно по особенностям его голоса. В России разработали телефонного бота — помощника работодателей, который сможет проводить удаленные собеседования с потенциальными сотрудниками. Технология основана на анализе изменений интонации при ответе на вопросы, касающиеся поведения и характера. Например, бот может поговорить с соискателем об отношении к алкоголю, азартным играм и кражам. Ученые подтверждают: голос меняется из-за стресса, возникающего как отклик мозга на эмоциональный стимул. Однако на звуковую волну влияет слишком много факторов и оценить их все искусственному интеллекту вряд ли под силу.

Что в голосе твоем

Принимая сотрудника, работодатель идет на осознанный риск. Если соответствие заявленным в резюме навыкам проверяется с помощью тестового задания, то уровень честности и свойства личности можно определить лишь в процессе работы. Поэтому в России создали тест, с помощью которого можно как узнать уровень благонадежности человека, так и получить информацию о его профессиональных навыках. И всё это по голосу собеседника.

Тест представляет собой программу с заложенными в нее вопросами, ответы на которые анализирует особый алгоритм. Он выдает рекрутеру рекомендации по приему человека на работу.

Чтобы сэкономить время работодателя, разработчики предлагают прибегнуть к телефонному собеседованию. Потенциального сотрудника предупреждают о том, что в определенное время ему позвонит бот и задаст несколько вопросов. Бот сообщит собеседнику, что он должен отвечать полноценной фразой, так как пары слов для анализа недостаточно. Минимальный объем ответа составляет примерно 7–10 слов. Также перед началом собеседования бот спросит у собеседника, согласен ли он на обработку персональных данных, и продолжит общение только в случае положительного ответа. В этом случае законодательство РФ не нарушается, подтвердил «Известиям» профессор кафедры уголовного права и процесса Государственного университета управления Петр Сбирунов.

Работодатель самостоятельно формирует список тем, по которым хотел бы узнать больше информации о потенциальном сотруднике. Первая часть касается благонадежности человека — 27 тем затрагивают вопросы отношения к алкоголю, азартным играм. Они также касаются общего уровня честности, отношения к кражам и так далее. Вторая часть теста (22 темы) посвящена так называемым профессиональным компетенциям — способностям человека к той или иной деятельности. Речь о публичных выступлениях, принятии инструкций, работе в команде, самоорганизации, принятии критики и других. Каждая тема в обеих частях содержит по пять вопросов для получения максимально достоверной информации.

Разработчики теста уже составили наборы тем для конкретных профессий, например, менеджеров по продажам, кассиров, уборщиков, водителей. Для собеседования рекомендуется выбирать в сумме не более пяти тем (около 15–20 минут), так как человек банально устает, теряет концентрацию, и это может повлиять на его голос, следовательно, и на результаты.

— Первые вопросы довольно нейтральны. Например, в начале собеседования программа спрашивает, кто такой лояльный работник, — поясняет генеральный директор компании — разработчика системы F2FGroup Борис Фрол. — Этот вопрос не имеет отношения к личным качествам человека и не вызывает сильного эмоционального отклика. Собеседник должен немного подумать и сформулировать ответ. Это покажет фоновый уровень стресса и характеристики голоса, с которыми алгоритм будет сравнивать полученные в дальнейшем данные. Следующие вопросы становятся по нарастанию всё более прямыми и личными. Например, программа может спросить, как вы относитесь к кражам на рабочем месте и устраивает ли вас нынешняя должность.

Анализируй это

Записанные ответы собираются в облачный сервис, где программа анализирует их. Примечательно, что смысловое содержание ответа никакого значения не имеет. Важно только то, как собеседник говорит. Связь личностных качеств человека со звучанием его голоса давно известна психологам.

— Голос представляет собой колебания звука в нашем речевом аппарате, состоящем из мышц, — поясняет профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Гусев. — Активность мышц регулирует мозг. Следовательно, получив некий эмоциональный стимул, он даст команду мышцам напрячься или сократиться. Поэтому, когда человек отвечает на вопрос, требующий от него применения мышления, воображения, внимания, это отражается на интонационных характеристиках его голоса. Говоря простыми словами, если человек вспоминает нечто неприятное для него, его голос становится более напряженным. А положительные моменты в прошлом вызывают своеобразный подъем голоса, прилив энергии и силы.

Запись голоса человека (звуковая волна) представляет собой кривую, напоминающую кардиограмму. Линия на графике скачет то вверх, то вниз, поднимаясь и опускаясь на разные высоты, — в зависимости от частотных характеристик звука. Именно по этой линии алгоритм анализирует микроизменения голоса на временных промежутках длиной 3–5 миллисекунд, выделяет периоды низко- и высокочастотных колебаний. Всего программа выделяет 151 параметр, среди которых длина периодов, расстояние между ними, их высота и ширина.

Затем алгоритм анализирует эти параметры и на их основе выдает уровень рисков и компетенций для каждой темы. Время полной оценки одного человека составляет около секунды.

Конечно, программа лишь дает рекомендации, позволяя работодателю самому принять окончательное решение. Если все вопросы отмечены зеленым цветом, потенциальный сотрудник предварительно считается подходящим на должность. Желтый цвет говорит о том, что кандидат не полностью соответствует требованиям рекрутера. Однако если отмеченные желтым вопросы находятся в темах, не особенно важных для его должности, работодатель может проигнорировать эти недостатки. Красный цвет показывает, что человек имеет сильные проблемы в данной области, следовательно, принимать на работу его довольно рискованно.

Возможности обмана

Специалисты предупреждают, что владеющий голосом на профессиональном уровне человек может не выдать никакой информации о себе. Это касается актеров, дикторов и других людей, умеющих отстраняться от сообщаемой информации и полностью контролировать свой голос. Также собеседование не даст результата, если человек принял мощное седативное средство, много спиртного или наркотики, — однако этот случай программа распознает, она сообщит работодателю о том, что результаты собеседования нельзя признать действительными. Легкое успокоительное, например пустырник или валерьянка, или же небольшой кашель или простуженное горло на результат никак не повлияют.

Еще один важный момент для успешного анализа голоса — наличие заинтересованности человека в предлагаемой работе. Только если он действительно будет в той или иной степени переживать за результат, анализ голоса будет иметь значение. Когда же собеседника совершенно не интересует, что решит потенциальный работодатель, он не волнуется, следовательно, его голос останется ровным при любом вопросе.

Разработчики провели проверку своей программы, сравнив полученные результаты с информацией о сотрудниках, которые работали в компании несколько лет, и руководители были хорошо знакомы с ними. Оказалось, что выводы программы в среднем на 92% совпадали с данными, полученными в ходе длительного взаимодействия с работниками.

— Сама по себе методика вполне имеет право на существование, хотя и вряд ли обеспечит стопроцентную точность, — полагает старший научный сотрудник кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ Иван Горбунов. — Ведь изменения в голосе человека зависят и от смысла сказанных слов — одно и то же напряжение может быть вызвано разными причинами, а трактоваться программным алгоритмом будет одинаково. К тому же невозможно учесть влияние абсолютно всех факторов, влияющих на характеристики звуковой волны голоса, — начиная от возраста и пола, заканчивая генетическими особенностями человека. А от них также зависит изменение голоса в ответ на те или иные эмоциональные раздражители.

Директор департамента по работе с соискателями Superjob Елена Никифорова считает, что подобные программы — это очередной шаг к технологическому прогрессу.

— Если, как утверждают разработчики, точность программы достигает 92%, ее вполне можно использовать в работе, — говорит эксперт. — Другой вопрос в точности оценки кандидатов. Пока еще искусственный интеллект не смог заменить человека в межличностном общении и оценке. А подбор персонала — это в большей степени психология и искусство коммуникации. И в этом вопросе мы всегда на стороне соискателя, ведь не пройти отбор бота из-за каких-то субъективных факторов вдвойне обидно. Здесь нужно тестирование технологии, но право на жизнь эта программа, безусловно, имеет.

Впрочем, применять программу можно не только для собеседований. Разработчики не исключают ее использования оперативниками для проверок подозреваемых при расследованиях. Однако в ближайших планах создателей сервиса — оптимизация алгоритма для повышения достоверности результата и проверка в крупных компаниях.

Ольга КОЛЕНЦОВА

