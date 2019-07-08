08.07.2019 10:40 345

Крупнейший по числу сотрудников и сумме активов финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank готовится к масштабной реструктуризации своего бизнеса. Об этом сказано на сайте кредитной организации. Сам банк называет планы трансформации радикальными.

Реструктуризация, которая продлится до 2022 года, ведет к сокращению рабочих мест. В рамках программы увольнение ждет 18 тысяч сотрудников. Также только по итогам второй половины текущего года произойдет списание активов на €3 млрд. В результате банк планирует закончить второе полугодие с убытком €2,8 млрд.

Deutsche Bank намерен покинуть рынок продаж и торговли ценными бумагами, но сохранит бизнес на рынке акционерного капитала. Кроме того, ожидается сокращение его деятельности в сфере операций с фиксированным доходом. Управлением неключевыми активами займется новая структура, которая объединит активы на €74 млрд. Объем непрофильных активов при этом сократят в среднем на 40%.

К 2022 году банк собирается реализовать программу сокращения расходов до €17 млрд. В связи с этим к окончанию реструктуризации объем списанных активов дойдет до €7,4 млрд. Намеченные планы, по замыслу представителей Deutsche Bank, помогут сфокусировать усилия кредитной организации на профильных активах, вроде корпоративного банкинга, частного банковского бизнеса и валютных операциях.

О готовящейся реструктуризации главный исполнительный директор банка Кристиан Шивинг объявил еще в мае. Шивинг пообещал акционерам «жесткие сокращения» в инвестиционном подразделении кредитной организации, уточняет Reuters. Помимо этого, на прошлой неделе свою должность согласился покинуть глава инвестиционного банка Deutsche Bank Гарт Ричи. По информации агентства, это свидетельствовало об ослаблении позиций данного подразделения.

Клара МИНАК, Forbes Staff

