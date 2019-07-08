08.07.2019 11:10 391

Рубль начал торги понедельника снижением, и против него играют локальные факторы давления — ухудшение текущего счета РФ, в том числе связанное с обратной конверсией в сезон дивидендов, снижение активности экспортеров между налоговыми периодами, а также риски агрессивного смягчения полититки ЦБР.

При этом внешним негативным фактором остается сокращение до минимума после сильной трудовой статистики США ожиданий резкого, на 50 базисных пунктов, снижения ставки ФРС на заседании 30-31 июля.

Спекулятивная активность до середины недели может оставаться ниже средних значений в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед американскими законодателями в среду.

Рубль в начале биржевых торгов подешевел до отметки 63,9975 за доллар впервые с 19 июня, но к 10.25 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были у отметки 63,85, и российская валюта теряет 5 копеек от уровней предыдущего закрытия.

К евро рубль к 10.25 МСК показывал минимальные изменения вблизи предыдущего биржевого закрытия, 71,68.

На форексе котировки пары евро/доллар у отметки $1,1225, и доллар показывает минимальные изменения после пятничного укрепления, вызванного данными об июньском росте новых рабочих мест в США на 224.000 против прогноза в 160.000.

"В российских реалиях на внешний негатив наслаивается период масштабных дивидендных выплат и, как следствие, конвертации иностранными держателями акций части дохода в иностранную валюту. А мягкие комментарии со стороны Банка России пока не убеждают в готовности регулятора резко снижать ключевую ставку уже на ближайших заседаниях", — говорится в обзоре Росбанка.

На прошлой неделе председатель ЦБР Эльвира Набиуллина предположила возможность снижения в июле ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов с текущего значения 7,50% годовых, что ослабит привлекательность операций кэрри-трейд с рублем. С другой стороны, ожидания агрессивного снижения ставки будут поддерживать текущий спрос на ОФЗ, что может краткосрочно сыграть на поле рубля.

Сдерживающим ослабление рубля может выступать факт снижения Банком России объема валютных интервенций: с учетом плановых и отложенных операций он сейчас покупает валюту на 12,8 миллиарда в день ($202 миллиона) против ежедневных июньских покупок на 19,1 миллиарда рублей ($301 миллион).

Владимир АБРАМОВ. Редактор Максим РОДИОНОВ