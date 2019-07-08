08.07.2019 17:00 301

Центральному банку удалось справиться с высокой инфляцией, но методы для этого используются неподходящие, пишут эксперты Института экономики роста им. Столыпина (его набсовет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов) в обзоре «Большая жертва маленькой инфляции» (есть у РБК).

ЦБ продолжает жесткую денежно-кредитную политику, направленную на сдерживание инфляции, при этом борясь с ней монетарными методами (доступными Центробанку), то есть через уровень процентных ставок в экономике и управление ликвидностью в финансовом секторе. Однако, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в прошлом году инфляция в стране была на три четверти обеспечена немонетарными факторами — такими как курс рубля и тарифы монополий, отмечается в обзоре.

Системной политики нет

«Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики», — утверждают эксперты института Титова. В этом, по их мнению, виноват не только ЦБ, но и Минфин с Минэкономразвития.

Бороться с немонетарной инфляцией монетарными способами «вдвойне опасно», считают они. Такое подавление инфляции приводит к «существенному сокращению потребительского и инвестиционного спроса и снижению темпов роста экономики».

«Ни одна страна в мире не считала основной своей целью развития ценовую стабильность, так как это приводит к остановке развития экономики», — говорит директор Института экономики роста Анастасия Алехнович.

«Действительно, иногда позиция ЦБ выглядит чрезмерно осторожной, но называть ее неэффективной было бы неправильно, учитывая, что основной мандат регулятора — поддержание ценовой и финансовой стабильности, — считает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. — Есть и глобальный консенсус среди инвесторов: монетарная и финансовая политика России — одна из лучших в мире среди многих развивающихся стран. Влиять на немонетарные факторы ЦБ не может, однако и игнорировать их — тоже, поскольку часть из них оказывает влияние на инфляционные ожидания населения и бизнеса, а это уже прерогатива ЦБ».

Инфляция издержек

Факторы инфляции делятся на два блока — инфляция спроса (монетарная) и инфляция издержек (немонетарная), пишут авторы доклада. В России инфляция спроса минимальна, поскольку платежеспособный спрос упал, сократились доходы населения, снизились инвестиционные расходы и бюджетные расходы. В то же время издержки значительно возросли:

импорт подорожал из-за слабого рубля;

выросла стоимость кредитных средств — стоимость кредитов «находится гораздо выше уровня рентабельности большинства отраслей»;

растут тарифы инфраструктурных монополий — с 2007 года тарифы ЖКХ выросли в три раза, услуги пассажирского транспорта — в 2,7 раза;

рынки монополизируются — после 2008 года наблюдается резкое увеличение доли госсектора к ВВП;

контрсанкции повлияли на рост продовольственных цен;

налоговая нагрузка, уровень которой «существенно превышает аналогичные показатели в европейских странах и США».

«Если посчитать всю налоговую нагрузку на предприятия, она превысит все разумные пределы, особенно в инновационных и высокопроизводительных сферах, — считает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. — При этом в России отсутствует понимание, что экономика, которая изымает посредством налогов деньги из реального сектора и передает их в государственный и финансовый секторы, нежизнеспособна».

Как бороться с инфляцией

Инфляция к концу 2019 года может составить 4,8–5,1% против целевого ориентира ЦБ в 4%, считают в Институте экономики роста. Превышение ориентира произойдет как раз за счет немонетарных факторов, вклад которых может составить 4,1 п.п.

Пример стран — «азиатских тигров» говорит о том, что «за счет диверсификации экономики, конкуренции, массового развития малого бизнеса, повышения производительности труда достигаются и устойчивый экономический рост, и низкая инфляция», утверждает Алехнович. Эксперты Титова полагают, что более высокий экономический рост «будет самостоятельно оказывать сдерживающий эффект на инфляцию».

Иными словами, эксперты убеждены, что, поскольку монетарная инфляция в России очень низкая, можно без проблем смягчать денежно-кредитную политику, наращивать кредитное предложение, но в то же время нужно бороться с немонетарными факторами инфляции (например, ограничивать рост тарифов и налогов).

Ксения НАЗАРОВА