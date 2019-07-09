09.07.2019 08:40 335

Минпромторг предлагает субсидировать банкам половину первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома, рассказал "Российской газете" заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

Эти и другие изменения, говорит замминистра, позволят заинтересовать большее количество банков, участвующих в программе. У россиян же устойчиво высокий интерес к современным и экологичным деревянным домам. Но пока и они особо не спешат. Хотя еще в прошлом году было принято специальное постановление правительства, по которому банкам субсидируют часть процентной ставки по кредитам, выданным гражданам на приобретение деревянных домов заводского изготовления.

В 2018 году на эти цели было заложено 200 миллионов рублей. Но за первые семь месяцев были предоставлены субсидии на деревянное строительство лишь по 14 таким кредитным договорам. "Главная причина, почему банки неохотно выдавали в 2018 году на деревянное строительство кредиты со скидками, в том, что первоначальный срок субсидирования был установлен короткий — до 2019 года.

Минпромторг внес в правительство поправки, расширяющие период предоставления скидок по "деревянным" кредитам до 2020 года. "На 2019 год на эти цели заложено уже порядка 400 миллионов рублей, на 2020 год — еще около 400 миллионов", — рассказал Виктор Евтухов.

Сегодня минпромторг вместе с кредитными организациями реализует пилотный проект по развитию деревянного домостроения в Липецкой области, где сумма кредита за дом, одобренная банком, зачисляется на счет эскроу и остается там до окончания строительства. Это гарантирует завершение строительства в срок. После чего готовый дом передается банку в залог, а заемщики-новоселы выплачивают ипотеку за свое новое жилье.

Уже готовится свод правил, который позволит строить из дерева 8-этажные жилые дома и 5-этажные общественные здания

В России работает 14 крупных заводов по производству деревянных домов. Заводские домокомплекты более качественные, пожаробезопасные. Их быстро и просто собрать. Кроме того, российские заводы-производители предлагают интересные архитектурные решения и отделку. Такие деревянные дома наиболее экономически эффективны именно за счет скорости возведения (около двух недель).

Появляются новые технологии, например, основой современных деревянных зданий являются LVL-брус (материал из слоеного шпона), ориентированно-стружечные плиты (ОСП или OSB), CLT-панели, клееный брус, — все эти материалы обладают небольшим весом и высокой огнестойкостью.

Развитие такого направления, как деревянное домостроение, позволяет задействовать значительный лесной ресурс страны и привлечь смежные отрасли: такие как производство строительных материалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, производство потребительских товаров, в том числе мебели.

"Отдельное направление, о котором хочется рассказать, — строительство многоэтажных деревянных домов. В настоящее время готовятся к утверждению строительные своды правил, которые позволят строить 8-этажные жилые здания и 5-этажные общественные здания из дерева", — заключил Виктор Евтухов.

Однако пока применение деревянного домостроения в России составляет 10 процентов, в то время как в США, Канаде и странах Западной Европы доля деревянных жилых и нежилых зданий в общем объеме строительства доходит до 40 процентов. Возможно, в скором времени и в Россия будут активно строить деревянные дома.

Екатерина ЯСАКОВА

Личный опыт

Кирпич пока в фаворе

В том, что деревянные дома сейчас собираются буквально за считаные дни, да и стоят не миллионы, корреспондент "РГ" смогла убедиться на собственном опыте.

Дом площадью 50 квадратных метров с жилым мансардным этажом и пристроенной верандой обошелся мне всего в 500 тысяч рублей.

Сдан он был под ключ: в стальную входную дверь уже был вмонтирован современный сейфовый замок.

Само строительство явило аттракцион невиданной скорости. В восемь утра в ворота въехал грузовик с деревянными конструкциями, а к вечеру второго дня передо мной уже стоял готовый дом.

Но несмотря на все эти преимущества, на юге России первенство остается за домами из кирпича. Отчасти это местные обычаи, отчасти — экономические причины. Соотношение цены квадрата в деревянном и кирпичном домостроении при равнозначном уровне комфорта и теплозащиты должно быть примерно 1:4. Но они почти равны — приблизительно 18-20 тысяч рублей и 14-16 тысяч.

Но больше всего людей смущает малый по сравнению с кирпичными или пенобетонными строениями срок эксплуатации.

Даже если хорошо ухаживать за домом из массивной древесины, вряд ли он прослужит более 100 лет. Рекомендуется проводить покраску и пропитку деревянного строения регулярно — не реже одного раза в пять лет — иначе гниения и опасного воздействия паразитов не избежать.

Есть и еще одна проблема. По данным Минпромторга России, в прошлом году официально было продано древесины или построено из нее жилья не более чем на 80 миллиардов рублей. А на самом деле гораздо больше. Огромная разница между объемом рынка и суммой, которую официально приносит реализация домов, образуется из-за теневого оборота деревянного домостроения.

"По нашим оценкам, доля "серого" рынка составляет в регионах до 70 процентов, это процентов на 20 больше, чем в столице, — говорит генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. — А в некоторых сегментах, например, в дачном строительстве, основная часть объема строится бригадами шабашников. Получается, что гигантские суммы, по нашим оценкам — около 250 миллиардов рублей, просто не поступают в казну". И действительно, в интернете сейчас масса предложений строительства деревянных домов — от "избушек на курьих ножках" и беседок до двухэтажных особняков с балконами.

Только в Ростовской области их насчитывается не менее двух десятков. Однако о своей деятельности рассказывать желающих практически нет. Таинственные директора прячутся за выдрессированными секретарями и менеджерами, оставаясь недоступными для общения. А все письма-запросы остаются без ответа.

Тем не менее, по прогнозам экспертов, деревянное домостроение имеет хорошие перспективы. По предварительным оценкам Research.Techart, до 2020 года можно ожидать увеличение темпов такого строительства до 20 процентов.

Подготовила Лариса ИОНОВА