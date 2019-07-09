09.07.2019 09:10 332

Большинство крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с большим запасом проходят стресс-тестирование по методологии ЦБ. При этом они предпочитают вкладываться в менее рисковые и, соответственно, менее доходные инструменты. По мнению регулятора, НПФ могут значительно нарастить рисковые инвестиции, но их осторожность связана с низким риск-аппетитом рисковиков и бенефициаров НПФ.

Шесть из 11 крупнейших частных пенсионных фондов (с пенсионными накоплениями свыше 15 млрд руб.) с большим запасом проходили стресс-тестирование ЦБ накануне ужесточения его норм, сообщили в них. НПФ Сбербанка и «ВТБ Пенсионный фонд», «Открытие» проходят их в 100% случаев, Национальный НПФ — в «более 99%», фонды «Сафмар» и «Согласие» — в 99%. Другие крупные НПФ — «Газфонд пенсионные накопления», «Будущее», «Нефтегарант», «Большой» и «Социум» — не ответили на запрос "Ъ". В небольшом фонде «Роствертол» (менее 1 млрд руб. пенсионных накоплений) рассказали, что их результат составляет 98%.

Обязательное стресс-тестирование портфелей пенсионных накоплений фонды обязаны проходить с февраля 2018 года. Итерация стресс-теста по методологии ЦБ считается непройденной, если фонд не может исполнить свои обязательства (см. подробнее "Ъ" от 15 августа 2018 года). Количество таких итераций составляет 30 тыс. С 1 января 2019 года НПФ стали проходить стресс-тестирование и по портфелям пенсионных резервов, а норматив прохождения стресс-теста был установлен в 50% от общего числа расчетных случаев. С 1 июля он был повышен до 75%, одновременно было ужесточено требование к концентрации активов (см. "Ъ" от 21 июня 2018 года).

Ранее некоторые участники рынка говорили, что рост вложений в ОФЗ (их доля в пенсионных накоплениях НПФ на начало года составляла 35,7%), в том числе связан с проводимым фондами стресс-тестированием. На это указывала и Ассоциация НПФ (см. "Ъ" от 7 марта). Однако, как показывают предоставленные фондами цифры, у НПФ остается большое пространство для маневра в рамках нынешних сценарных предпосылок и требований к проведению стресс-тестирования. Это подтверждает, в частности, расчеты регулятора. «Мы попытались провести модельное стресс-тестирование: что было бы, если бы доля акций в портфелях (крупнейших НПФ.— "Ъ") была увеличена кратно (на начало года она составляла 7,4%.— "Ъ"), насколько это повлияло бы на прохождение стресс-тестов»,— рассказывал на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций Кирилл Пронин. По его словам, даже при выборе максимально установленного лимита в 40% фонды проходят по регуляторным требованиям.

Поэтому высокую долю вложений в госбумаги господин Пронин связывает с низким риск-аппетитом «фондов, рисковиков… бенефициаров НПФ». «Инвестиционной стратегией фонда предусмотрены также вложения в более рисковые активы, такие активы есть в портфелях, однако их доля незначительна»,— признают в Национальном НПФ, указывая, что фонд «не планирует менять текущую структуру, кредитное качество и уровень ликвидности портфелей». «Мы стараемся придерживаться максимально консервативной и нерисковой стратегии инвестирования… Глобально не планируем менять портфель в текущем году, но локально намерены выйти из ценных бумаг без рейтинга»,— заявили в НПФ «Сафмар». «В настоящее время ОФЗ демонстрируют одно из самых привлекательных соотношений риск—доход»,— объясняет выбор этих бумаг гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

«Стресс-тестирование, как и фидуциарная ответственность, заставляет фонды более консервативно подходить к структуре вложений, более качественно оценивать те инструменты, в которые они вкладываются», - Владимир Чистюхин, зампред Банка России, 18 апреля 2019 года

«Действительно, спред между ОФЗ, корпоративными бондами с суверенным рейтингом и облигациями эмитентов с несколько худшим кредитным качеством невелик — всего 1–3 процентных пункта, а потому НПФ берут инструменты, которые обеспечивают ему и надежность, и выполнение с запасом регуляторных норм»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. При этом, по его словам, склонность к риску у некоторых фондов отбили предыдущие опыты не очень ответственного инвестирования. Впрочем, как отмечает господин Зарецкий, «если спреды корпоративных облигаций вырастут, мы будем наращивать их долю в портфеле».



Илья УСОВ