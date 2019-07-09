09.07.2019 09:20 333

Сбербанк с 8 июля снизил процентные ставки по вкладам в рублях и долларах США, говорится в ответе пресс-службы банка на запрос "Российской газеты". Вслед за крупнейшим российским банком аналогичные шаги традиционно должны сделать и другие игроки на рынке.

Как следует из комментариев банка, ставки по вкладам опустились из-за снижения ключевой ставки Банком России с 17 июня, повышения норматива обязательных резервов с семи до восьми процентов с 1 июля для валюты, а также из-за общерыночного тренда на снижение ставок.

Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

В середине июня Банк России впервые с весны 2018 года снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 7,5 процента годовых, показатель опустился на 0,25 процентных пункта. Регулятор также фактически просигнализировал о начале цикла дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 26 июля. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила , что на нем регулятор рассмотрит вариант снижения ключевой ставки. Она также не исключила, что шаг по снижению ставки может увеличиться до 0,5 процентного пункта.

Роман МАРКЕЛОВ